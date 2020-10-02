Учитель труда «заразил коронавирусом» девочек с пятого по восьмой класс

В одной из школ Омска произошла вспышка коронавируса, после которой почти 20 классов перевели на удаленку, сообщает Om1.ru .

Вспышка произошла в школе № 36. Часть детей сейчас на вынужденной самоизоляции — ждут анализ на коронавирус.

«COVID-19 подтвердился у учителя по труду у девочек. Под угрозой заражения находятся ученицы с 5-го по 8-й класс», — пишет издание со ссылкой на свой источник.

У всех девочек возьмут мазок на коронавирус. В школе 18 классов перевели на дистанционное обучение.

В департаменте образования мэрии Омска уточнили, что ученики остальных 30 классов продолжают очную учебу.

«В учреждении проведена дезинфекция и образовательный процесс проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российским школам рекомендовали готовиться к удаленке на случай ухудшения ковид-ситуации.