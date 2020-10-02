Учитель труда «заразил коронавирусом» девочек с пятого по восьмой класс

Вспышка произошла в школе № 36. Часть детей сейчас на вынужденной самоизоляции — ждут анализ на коронавирус.
«COVID-19 подтвердился у учителя по труду у девочек. Под угрозой заражения находятся ученицы с 5-го по 8-й класс», — пишет издание со ссылкой на свой источник.
У всех девочек возьмут мазок на коронавирус. В школе 18 классов перевели на дистанционное обучение.
В департаменте образования мэрии Омска уточнили, что ученики остальных 30 классов продолжают очную учебу.
«В учреждении проведена дезинфекция и образовательный процесс проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее российским школам рекомендовали готовиться к удаленке на случай ухудшения ковид-ситуации.