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Учитель труда «заразил коронавирусом» девочек с пятого по восьмой класс

В одной из школ Омска произошла вспышка коронавируса, после которой почти 20 классов перевели на удаленку, сообщает Om1.ru.

Школьник.
Школьник.
СС0

Вспышка произошла в школе № 36. Часть детей сейчас на вынужденной самоизоляции — ждут анализ на коронавирус.

«COVID-19 подтвердился у учителя по труду у девочек. Под угрозой заражения находятся ученицы с 5-го по 8-й класс», — пишет издание со ссылкой на свой источник.

У всех девочек возьмут мазок на коронавирус. В школе 18 классов перевели на дистанционное обучение.

В департаменте образования мэрии Омска уточнили, что ученики остальных 30 классов продолжают очную учебу.

«В учреждении проведена дезинфекция и образовательный процесс проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российским школам рекомендовали готовиться к удаленке на случай ухудшения ковид-ситуации.

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