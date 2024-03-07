В сибирской школе за детьми и учителями три месяца велась скрытая слежка

В бердском лицее за учителями и учащимися велась слежка на протяжении минимум трех месяцев, сообщает НГС.

Видеосъемка велась даже в одном из туалетов. В прокуратуру обратились учителя.

В надзорном ведомстве установили, что система видеонаблюдения включена и осуществляет видеофиксацию в 14 кабинетах и учительской. В том числе, со звуком.

Прокуратура вынесла главе Бердска предписание об устранении нарушений, указывает Газета.Ru.

Между тем больше половины барнаульских родителей выступили против фото- и видеосъемки на уроках в школах. Сервис SuperJob провел опрос, в котором узнал отношение родителей и учителей Барнаула к инициативе о запрете съемки во время школьных уроков. При этом выяснилось, что возможными негативными последствиями закона родительская общественность озабочена гораздо чаще, чем педагоги.

Законодательную инициативу по запрету съемки в школах поддерживали 53% родителей школьников.

Против этого выступил каждый четвертый родитель (25%). Они напоминают, что при необходимости именно видеозапись поможет привлечь к ответственности педагогов, нарушающих закон, — например, в случае оскорбления учеников или применения физической силы.

При этом среди педагогов уровень поддержки законопроекта гораздо выше, чем среди родителей: 8 из 10 учителей согласны с таким запретом. Они считают, что фото- и видеосъемка на уроках отвлекает и учащихся, и учителя. Также педагоги отметили, что не всем из них комфортно работать под камерой.

Только 10% опрошенных выступили против ограничений. Среди ответов они отмечали: «Мне скрывать нечего»; «Зачем запрещать, пусть снимают и пересматривают — больше запомнят».

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