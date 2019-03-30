В сибирской школе закрыли спортзал из-за повышенного уровня радона

Установлено, что спортзал находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, среди нарушений также указано «превышение максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА радона)», говорится на сайте областного Роспотребнадзора.
Это создает угрозу причинения вреда здоровью детей, поэтому ведомство составила протокол об административном правонарушении и запретило залу работать в течение 30 суток.
Материалы дела переданы в Промышленновский районный суд Кемеровской области.
В 2017 году altapress.ru писал, что в одной из школ города Осинники Кемеровской области приставы закрыли несколько кабинетов начальных классов и спортзал. В них оказался превышен уровень радиоактивных веществ радона и торона. Помещения закрыли на 90 дней.