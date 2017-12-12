В кузбасской школе закрыли несколько кабинетов из-за повышения уровня радиоактивности

Радиоактивные элементы обнаружили эксперты Роспотребнадзора во время проверки школы. Они зафиксировали опасное содержание радона и торона в трех кабинетах образовательного учреждения. С результатами экспертизы Роспотребнадзор обратился в суд, который постановил, что в школе допустили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. После этого судебные приставы прибыли в школу и на 90 суток закрыли эти кабинеты.

В начале ноября Роспотребнадзор нашел высокое содержание радона и торона в спортивном зале осинниковской школы-интерната №4. Тогда по решению суда зал также закрывали на 90 суток.