В США учительница рассказала о сути рабства, наступая на чернокожих учеников

Инцидент произошел в Нью-Йоркской школе в Бронксе. По словам одного из учеников, учительница Патрисия Каммингс наступала на темнокожих детей и говорила: "Видите, каково это быть рабом?"

Школьники и взрослые пришли в ужас, посчитав, что учительнице нужно усвоить урок, что такое расизм. Каммингс отстранили от занятий на несколько дней. Позже она вернулась к исполнению своих обязанностей.

После широкой огласки учительнице вновь запретили работать с детьми. Началось расследование инцидента. Уточняется, что Каммингс белая, а в заведении учится 81% чернокожих и латиноамериканцев, пишут "Известия".