В США учительница рассказала о сути рабства, наступая на чернокожих учеников

В США учительница поясняя суть рабства, просила чернокожих учеников лечь на пол, после чего наступала на них. После того как об том стало известно общественности, разгорелся скандал, пишет New York Daily News.
Инцидент произошел в Нью-Йоркской школе в Бронксе. По словам одного из учеников, учительница Патрисия Каммингс наступала на темнокожих детей и говорила: "Видите, каково это быть рабом?"
Школьники и взрослые пришли в ужас, посчитав, что учительнице нужно усвоить урок, что такое расизм. Каммингс отстранили от занятий на несколько дней. Позже она вернулась к исполнению своих обязанностей.
После широкой огласки учительнице вновь запретили работать с детьми. Началось расследование инцидента. Уточняется, что Каммингс белая, а в заведении учится 81% чернокожих и латиноамериканцев, пишут "Известия".
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