В строящуюся школу в Барнауле начали записывать учеников

Родители (или другие законные представители) могут оформить ребенка в 1−8 классы новой школы в 2019—2020 учебном году. Для это нужно заполнить форму по ссылке.
Зачисление ребенка будет проводиться по личному заявлению родителей после завершения строительства и открытия новой организации, добавили в комитете по образованию.
Школа находится в квартале 2006а (ограничен улицами Сиреневая — Взлетная — Сергея Ускова — Балтийская). Это будет типовая школа на 550 мест с бассейном.
Напомним, в квартале Лазурный (2023), расположенном рядом с ленточным бором, в 2019 году планируют построить детский сад, а в 2020-м — школу.