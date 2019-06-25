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Образование

В строящуюся школу в Барнауле начали записывать учеников

В Барнауле открыли запись в школу на улице Взлетной, 85, сообщили в мэрии. Она еще не достроена, но записать ребенка уже можно по интернету. Открыть учреждение, очевидно, планируют к сентябрю.

Школьные товары. Карандаши.
Школьные товары. Карандаши.
CC0

Родители (или другие законные представители) могут оформить ребенка в 1−8 классы новой школы в 2019—2020 учебном году. Для это нужно заполнить форму по ссылке.

Зачисление ребенка будет проводиться по личному заявлению родителей после завершения строительства и открытия новой организации, добавили в комитете по образованию.

Школа находится в квартале 2006а (ограничен улицами Сиреневая — Взлетная — Сергея Ускова — Балтийская). Это будет типовая школа на 550 мест с бассейном.

Школа на Взлетной, 85 в Барнауле.
Школа на Взлетной, 85 в Барнауле.
Скриншот 2Gis

Напомним, в квартале Лазурный (2023), расположенном рядом с ленточным бором, в 2019 году планируют построить детский сад, а в 2020-м — школу.

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