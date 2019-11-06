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Образование

В «Википедии» с тревогой восприняли слова Путина о замене интернет-ресурса

Слова президента РФ Владимира Путина о замене «Википедии» на «Большую российскую энциклопедию» (БРЭ) с тревогой восприняли в некоммерческой организации «Викимедиа.Ru», которая занимается развитием российского сегмента свободной энциклопедии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исполнительного директора «Викимедиа.Ru» Станислава Козловского.

Владимир Путин с секретарем совбеза и премьером.
Владимир Путин с секретарем совбеза и премьером.
kremlin.ru

«Не очень понятно, что значит — заменить „Википедию“? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе, мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел в виду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский, добавив, что, на его взгляд, объем информации в «Википедии» в 20 раз превышает размеры БРЭ.

«Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тыс. статей. В „Википедии“ на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. То есть разница в 20 раз. А надо еще учитывать размер материалов. Так, большинство статей БРЭ включают в себя один-два абзаца. За каждый год русскоязычный раздел „Википедии“ пополняется большим количеством текстов, чем в БРЭ было написано за 21 год», — пояснил Козловский.

Между тем в октябре российское представительство «Википедии» «Викимедиа.Ru» получило президентский грант в размере 8,5 млн рублей на проект «Выпускники и наставники университетов России».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Проект, цель которого — создать серию статей о выдающихся ученых, педагогах и выпускниках Российских вузов и провести в разных регионах страны семинары по редактированию «Википедии», начался 1 ноября и закончится ровно через год, пишет znak.com.

5 ноября на заседании Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин предложил заменить «Википедию» «Большой российской энциклопедией».

«По поводу „Википедии“… Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде… Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — цитируют Путина РИА Новости.

Каким образом будет происходить замена, президент не уточнил.

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