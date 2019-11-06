В «Википедии» с тревогой восприняли слова Путина о замене интернет-ресурса

«Не очень понятно, что значит — заменить „Википедию“? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе, мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел в виду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский, добавив, что, на его взгляд, объем информации в «Википедии» в 20 раз превышает размеры БРЭ.