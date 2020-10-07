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7 октября
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Образование

В Вологде появилась бесплатная школа нянь

Новая бесплатная школа для нянь и сиделок начала работать в Вологде, — сообщают РИА Новости.

Как научить ребенка писать?
Как научить ребенка писать?
CC0

Первыми ученицами школы стали десять женщин, которые прошли предварительный отбор. Впереди их ждут как теоретические лекции, так и практические занятия.

Будущих помощниц научат готовить детские блюда, а также отправят посетить занятия в спортивном зале с детским фитнес-тренером. Помимо этого планируется обсуждение с ученицами новых книг о воспитании.

Среди основных курсов лекций, которые запланированы в школе, — возрастная психология, физиология детей, основы первой помощи и деловой этикет. Кроме того, запланированы уроки, посвященные уходу и присмотру за детьми с ограничениями по здоровью.

В социальных сетях проекта уточняется, что по программе «Няня. Помощник по уходу за детьми» на данный момент уже состоялось три занятия.

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