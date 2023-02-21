21 февраля
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Образование

Вернуться к «профессионалитету» для подготовки специалистов предложил президент РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к модели обучения «профессионалитет» для подготовки специалистов. Об этом он сообщил в послании к Федеральному собранию 21 февраля.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Срок обучения на «профессионалитете» составит от четырех до шести лет. В дальнейшем студенты смогут пойти в магистратуру или ординатуру. Аспирантура будет выделена в отдельный блок.

«Необходим синтез того, что было в советской системе образования и современного опыта», — подчеркнул Владимир Путин.

Нынешние студенты, обучающие по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, продолжат обучаться по старой системе. Их дипломы будут легитимны.

Президент отметил, что переход должен быть плавным.

«У российской молодёжи в связи с переходом на другую систему образования должны появиться новые возможности, а не проблемы», — заявил глава государства.

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