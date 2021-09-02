Весь класс на карантине. В Алтайском крае родители отправили больного ребенка на линейку

Со слов представителей администрации, ребенок плохо себя чувствовал, сдал тест на коронавирус, но родители все равно отправили его на классный час.
2 сентября школьник пришел на уроки и получил положительный результат теста.
В администрации лицея считают, что вина в случившемся полностью лежит на родителях. Под ударом оказалось здоровье других детей в классе, а также педагогов, и нарушился даже не успевший начаться учебный процесс.
Родителям напомнили, что и в этом учебном году в школах действует правило: детей с признаками инфекционных заболеваний будут незамедлительно изолировать в медкабинет до приезда бригады врачей либо прибытия родителей.
Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии детей в Алтайском крае достигло 4 990 человек.