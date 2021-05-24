Выпускник бийского института устроился в ведущую мировую компанию и дал три совета

Выпускник Бийского технологического института, инженер Владимир Комиссаров работает в компании Altium. Он рассказал про образование, карьеру и дал несколько советов студентам инженерам, пишет « Бийский рабочий » со ссылкой на интервью с сайта компании.

Комиссаров учился в Бийском технологическом институте АлтГТУ им. И.И. Ползунова, где с удовольствием чинил различные электронные устройства, проектировал схемы и платы, программировал и по сути начал карьеру еще до завершения обучения.

Потом он переехал в Санкт-Петербург, устроился работать НИИ, где делают медицинские устройства, затем перешел в институт робототехники и технической кибернетики, в итоге получил предложение от компании ICEYE — финского космического стартапа, занимающегося разработкой и производством микроспутников.

«В Финляндии я женился, и мы решили переехать. Финляндия вообще довольно специфическая страна, разумеется, очень безопасная, с великолепной природой и экологией, с хорошими зарплатами — что, правда, компенсируется высокими налогами и общей дороговизной, но реальная сложность лежит глубже — в разнице менталитетов. Финское общество довольно закрыто, люди эмоционально холоднее, чем в России, и с ними может быть достаточно трудно выстраивать отношения, хотя невозможно не восхищаться финским подходом к выстраиванию быта и совершенно особым отношением к природе», — рассказывает программист.

Сейчас Владимир Комиссаров работает в Люксембурге, где разрабатывает электронику для работ в глубоком космосе.

Космос. Звездное небо. СС0

Он дал несколько советов нынешним студентам, которые учатся на инженеров и программистов:

Первое , что стоит упомянуть — это английский. Это основной язык получения знания в современном мире. <…> Дело совсем не в том , что там , за границей , лучше , трава зеленее — нет. Просто работа за рубежом дает шанс попробовать себя в совершенно иных культурах ведения проекта , встретиться с людьми из других стран , получить знания и навыки , которые , возможно иначе и не получить вовсе.

что стоит упомянуть — это английский. Это основной язык получения знания в современном мире. <…> Дело совсем не в том что там за границей лучше трава зеленее — нет. Просто работа за рубежом дает шанс попробовать себя в совершенно иных культурах ведения проекта встретиться с людьми из других стран получить знания и навыки которые возможно иначе и не получить вовсе. Вторая рекомендация: stay tuned. Находите и изучайте сложный материал по своей отрасли: white papers от ведущих вендоров , материалы с семинаров и конференций мирового уровня.

материалы с семинаров и конференций мирового уровня. Не бояться переезда — удивительно , но мне часто приходится сталкиваться с тем , что инженеры часто боятся переезжать. Люди боятся того , что не знают , как все сложится там , удастся ли прижиться и так далее. Но что мешает попробовать — и , если не получилось , вернуться назад? Попробовать , изучить что-то новое и вернуться с этим новым знанием , с которым ты будешь еще больше востребован на родине.

Компания Altium является одним из ведущих разработчиков программного обеспечения для проектирования электронных устройств.

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