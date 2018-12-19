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Образование
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Власти Барнаула показали, как выглядит изнутри новая школа в квартале 2008

В ближайшее время в барнаульском квартале 2008 на ул. Сиреневая, 16 откроется новая школа. Сейчас ее готовность составляет 99,9%. Об этом рассказал сайт мэрии, который также показал, как будет выглядеть новая школа.

Новая школа на ул. Сиреневая, 16 в Барнауле.
Новая школа на ул. Сиреневая, 16 в Барнауле.
Barnaul.org.

О высокой готовности школы сообщила начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светлана Чаузова по итогам очередной еженедельной планерки на объекте.

Завершены отделочные работы, завершается уборка и подготовка кабинетов. Школа полностью укомплектована необходимым оборудованием, идет сборка мебели и пусконаладочные работы.

Оборудованы кабинеты информатики, современные кабинеты для изучения химии, физики, географии, биологии и экологии и даже кабинет военной подготовки с оружейной комнатой. Полный комплекс кабинетов для проведения уроков технологии: кабинет кройки шитья, кабинет домоводства для девочек, столярная и слесарная мастерские для мальчиков.

В школе два спортивных зала, особенность которых — современные наливные полы. Приобретено импортное оборудование для бассейна, где могут заниматься школьники всех возрастов.

Светлана Чаузова,
начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула:

При отделке учли пожелания директора школы, цветовые решения получились очень жизнерадостные. Думаю, детям приятно будет учиться в новом здании, полностью укомплектованном всем необходимым. Прекрасный актовый зал, библиотека — все есть для разностороннего развития ребятишек. Территория тоже полностью благоустроена, оборудован стадион, игровые площадки, высажены деревья и кустарники. Только посадку цветов-многолетников на следующий год отложили.

Педагоги к открытию новой школы, естественно, готовятся.

Елена Знаемова,
директор школы № 135:

Практически полностью сформирован педагогический коллектив. Я встретилась со своими новыми коллегами, обсудили планы работы.

Строила эту школу компания «СЭЛФ».

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