Власти Барнаула показали, как выглядит изнутри новая школа в квартале 2008

О высокой готовности школы сообщила начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светлана Чаузова по итогам очередной еженедельной планерки на объекте.
Завершены отделочные работы, завершается уборка и подготовка кабинетов. Школа полностью укомплектована необходимым оборудованием, идет сборка мебели и пусконаладочные работы.
Оборудованы кабинеты информатики, современные кабинеты для изучения химии, физики, географии, биологии и экологии и даже кабинет военной подготовки с оружейной комнатой. Полный комплекс кабинетов для проведения уроков технологии: кабинет кройки шитья, кабинет домоводства для девочек, столярная и слесарная мастерские для мальчиков.
В школе два спортивных зала, особенность которых — современные наливные полы. Приобретено импортное оборудование для бассейна, где могут заниматься школьники всех возрастов.
Светлана Чаузова,
начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула:
При отделке учли пожелания директора школы, цветовые решения получились очень жизнерадостные. Думаю, детям приятно будет учиться в новом здании, полностью укомплектованном всем необходимым. Прекрасный актовый зал, библиотека — все есть для разностороннего развития ребятишек. Территория тоже полностью благоустроена, оборудован стадион, игровые площадки, высажены деревья и кустарники. Только посадку цветов-многолетников на следующий год отложили.
Педагоги к открытию новой школы, естественно, готовятся.
Елена Знаемова,
директор школы № 135:
Практически полностью сформирован педагогический коллектив. Я встретилась со своими новыми коллегами, обсудили планы работы.
Строила эту школу компания «СЭЛФ».