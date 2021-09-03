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Образование

Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую перед учениками танец живота

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за учительницу, которая исполнила танец живота перед учениками на линейке 1 сентября в Хабаровске.

Обувь Анастасии Волочковой.
Обувь Анастасии Волочковой.
www.instagram.com/volochkova_art

«И что касается танцев — я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки. Что касается этого танца, то по сравнению с тем, что дети смотрят в „Тиктоке“, это шедевр!» — цитирует Волочкову Лайф.

Ранее в соцсетях распространилось видео с торжественной линейки в Хабаровске: на кадрах женщина в легкомысленном наряде исполняет перед детьми двусмысленный восточный танец.

В отделе общего образования городского управления образования сообщили, что проведут проверку.

Позднее выяснилось, что с танцем живота перед первоклассниками выступила педагог дополнительного образования, которая преподает хореографию, пишет «Росбалт».

Сама Волочкова подверглась критике за наряд с вызывающе глубоким декольте, в котором появилась 1 сентября в школе своей дочери.

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