Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую перед учениками танец живота

«И что касается танцев — я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки. Что касается этого танца, то по сравнению с тем, что дети смотрят в „Тиктоке“, это шедевр!» — цитирует Волочкову Лайф.