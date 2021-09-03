Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую перед учениками танец живота

«И что касается танцев — я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки. Что касается этого танца, то по сравнению с тем, что дети смотрят в „Тиктоке“, это шедевр!» — цитирует Волочкову Лайф.
Ранее в соцсетях распространилось видео с торжественной линейки в Хабаровске: на кадрах женщина в легкомысленном наряде исполняет перед детьми двусмысленный восточный танец.
В отделе общего образования городского управления образования сообщили, что проведут проверку.
Позднее выяснилось, что с танцем живота перед первоклассниками выступила педагог дополнительного образования, которая преподает хореографию, пишет «Росбалт».
В Хабаровске на школьной линейке детям показали танец живота. В соцсетях появилось видео, как приглашённая артистка в откровенном наряде выступает перед учениками начальных классов.https://t.co/pcFpyaAXic pic.twitter.com/s1mZJA79Mh— #говоритмосква (@govoritmsk) September 1, 2021
Сама Волочкова подверглась критике за наряд с вызывающе глубоким декольте, в котором появилась 1 сентября в школе своей дочери.