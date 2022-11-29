29 ноября
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Образование

Время пребывания детей в детском саду могут сократить в алтайском городе

В Бийске может сократиться время пребывания ребенка в детском саду. Об этом «Бийскому рабочему» сообщают в отделе дошкольного образования.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

С нового года плата за детский сад может вырасти на 15−3-%. Пока официальных документов по этому вопросу нет, но на собраниях родителей уже начали готовить к этому.

«Регулировать этот вопрос будут в каждом конкретном детском саду самостоятельно. Например, вместо 12-часового рабочего дня станет 10 или 10,5. Тогда ребенка нужно будет забрать не в 18:00, а в 17:30», — уточняют в управлении образования.

Если родители не успевают забрать своего ребенка, на этот случай работает дежурная группа, которая за ним обязательно присмотрит.

Ранее стало известно, что ученые из сибирского города доказали пользу поп-итов и сквишей для детей.

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