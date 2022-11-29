Время пребывания детей в детском саду могут сократить в алтайском городе

В Бийске может сократиться время пребывания ребенка в детском саду. Об этом «Бийскому рабочему» сообщают в отделе дошкольного образования.

С нового года плата за детский сад может вырасти на 15−3-%. Пока официальных документов по этому вопросу нет, но на собраниях родителей уже начали готовить к этому.

«Регулировать этот вопрос будут в каждом конкретном детском саду самостоятельно. Например, вместо 12-часового рабочего дня станет 10 или 10,5. Тогда ребенка нужно будет забрать не в 18:00, а в 17:30», — уточняют в управлении образования.

Если родители не успевают забрать своего ребенка, на этот случай работает дежурная группа, которая за ним обязательно присмотрит.

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