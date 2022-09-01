1 сентября
﻿
Образование

«Всем понравилась собачка»: как прошла торжественная линейка Алтайского госуниверситета

Тысячи студентов чудесным образом поместились в университетском дворике АлтГУ. По обычаю, первокурсники представляют свои институты и слушают поздравления. Однако большая часть ребят хвасталась фотками с летнего отдыха, грустно отводила взгляд от расписания и по-детски тыкала пальцем на собачку, которая вдруг пробралась на сцену. В общем, altapress.ru постарался передать вам эту атмосферу в фоторепортаже.

День знаний АлтГУ 2022.
День знаний АлтГУ 2022.
Александра Смолянинова.

Торжественная линейка в университете обошлась без букетов цветов и пышных бантиков. Но бывшие школьники, по привычке, нарядились в черно-белую форму.

Поздравить вчерашних абитуриентов пришли преподаватели и выпускники. Прохожие барнаульцы тоже оказались вовлечены в процесс: громкую музыку можно было услышать от гостиницы «Барнаул», а на толпу студентов можно наткнуться и у «России».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость