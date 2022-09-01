«Всем понравилась собачка»: как прошла торжественная линейка Алтайского госуниверситета

Тысячи студентов чудесным образом поместились в университетском дворике АлтГУ. По обычаю, первокурсники представляют свои институты и слушают поздравления. Однако большая часть ребят хвасталась фотками с летнего отдыха, грустно отводила взгляд от расписания и по-детски тыкала пальцем на собачку, которая вдруг пробралась на сцену. В общем, altapress.ru постарался передать вам эту атмосферу в фоторепортаже.

Торжественная линейка в университете обошлась без букетов цветов и пышных бантиков. Но бывшие школьники, по привычке, нарядились в черно-белую форму.

Поздравить вчерашних абитуриентов пришли преподаватели и выпускники. Прохожие барнаульцы тоже оказались вовлечены в процесс: громкую музыку можно было услышать от гостиницы «Барнаул», а на толпу студентов можно наткнуться и у «России».