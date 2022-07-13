Алтайский студент выиграл миллион на создание сайта обжалования штрафов ГИБДД

Магистрант юридического института Алтайского государственного университета Андрей Кулаевский получил миллион рублей в качестве гранта гранта по программе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта. Об этом сообщается на сайте АлтГУ .

Будущий юрист разработал информационную систему обжалования административных штрафов, вынесенных на основании видеофиксации нарушений. По его словам, часть работы он проделал самостоятельно, но для ее завершения требовалось финансирование.

Студент отметил, камера не в состоянии оценить обстановку, которая предшествовала фиксируемого нарушения ПДД. Например, у автомобиля лопнула шина, и он был вынужден остановиться в неположенном месте.

Многие автолюбители не в состоянии самостоятельно обжаловать штраф, а за консультацию юриста требуется заплатить 2−4 тысячи рублей, утверждает Кулаевский.

Чтобы помочь в такой ситуации, магистрант АлтГУ создал телеграм-бот, который за скромную плату помогает правильно составить ходатайство на обжалование административного нарушения. Для этого требуется ответить на несколько вопросов.

Всего в бот заложено 13 распространенных ситуаций с ошибочным вынесением штрафов. При этом полностью доработан только один — случаи, когда за рулем находился не собственник автомобиля.

На полученные деньги Кулаевский планирует создать специализированный сайт обжалования административных штрафов, вынесенных на основании видеофиксации нарушений. В частности, нанять программистов и разработать дизайн сайта.

Ранее сообщалось, что порядка 300 студентов военного учебного центра Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова отправились на военные сборы в воинскую часть, расположенную в Топчихинском районе.