За что арестовали барнаульского подрядчика «предвыборной» школы губернатора Томенко

Исторический факт: 27 августа 2018 года врио губернатора Виктор Томенко лично проверил ход работ в Кулундинской школе № 5, которую ремонтировали за счет бюджета края. А ровно через два года в эту же дату следователи задержали директора компании-подрядчика «Строй-Гарант» Леонида Классена. Altapress.ru выяснил, какие важные события произошли за это время и стали основой для возбуждения дела об особо крупном мошенничестве.

В школе №5 Виктора Томенко сопровождают директор Ольга Могельницкая и глава района Сергей Балухин. Август 2018 года.

Важная предыстория

Будущий губернатор Алтайского края Виктор Томенко прибыл в регион в самом конце мая 2018 года и стал готовиться к сентябрьским выборам, заявив программу «Энергия развития».

Суть программы многим не ясна до сих пор, но уже 15 июня 2018 года вышло распоряжение регионального правительства, которым был дополнен перечень объектов краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) с соответствующим бюджетным финансированием.

Ремонт школы № 5 в Кулундинском районе

В обновленный список объектов КАИП включили тогда и бюджетное учреждение «Кулундинская средне-образовательная школа № 5» в райцентре Кулунда. Зданию школы повезло: ему теперь полагался «выборочный капитальный ремонт» стоимостью около 16 млн рублей.

Контроль за целевым расходованием средств был возложен на Министерство образования и науки Алтайского края. Но по факту основным «оператором» этих 16 млн рублей стала администрация Кулундинского района, которая составляла заявки на финансирование ремонта.

Директор школы № 5 Ольга Могельницкая

27 августа 2018 года региональные СМИ осветили визит врио губернатора Томенко в Кулунду. В школе № 5 уважаемого гостя сопровождали директор, педагог со стажем более 30 лет Ольга Могельницкая, и глава района Сергей Балухин. Они показали Томенко реконструкцию спортзала за 4,6 млн рублей, ремонт кровли, продемонстрировали новые оконные блоки и т.д.

Глава Кулундинского района Сергей Балухин

Губернатор уехал, не узнав в тот момент о любопытных фактах из очень краткой истории этой бюджетной стройки. Именно они легли в основу уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Юбилей в камере

Обвиняемый — учредитель и директор барнаульской подрядной компании «Строй-Гарант» Леонид Классен. 31 августа 2020 года этот выпускник академии МВД и бывший сотрудник правоохранительных органов встретил свое 60-летие в СИЗО.

Леонид Классен

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Дело ведет СУ СКР по Алтайскому краю. Следователи на днях предъявили Классену обвинение. По их версии, директор подрядной компании, с июня по ноябрь 2018 года выполняя контракты по ремонту школы № 5, изготовил фиктивные документы, в которых были существенно завышены объемы выполненных работ.

«В результате мошеннических действий муниципальному бюджетному учреждению причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей», — сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю.

Сергей Балухин и Ольга Могельницкая открывают школу № 5 после ремонта. Сентябрь 2018 года.

Раздробили миллионы

По предварительной версии следствия, почти 16 млн рублей на ремонт школы № 5 были освоены так.

Чтобы не проводить аукцион по определению подрядчика, в администрации Кулундинского района было принято решение «раздробить» общую сумму на несколько контрактов, стоимость которых не превышала бы 400 тыс. рублей. В 2018 году законодательство позволяло заключать такие контракты напрямую, без проведения торгов при ремонте и реконструкции образовательных объектов.

Кулундинская школа № 5 после ремонта

По информации следователей, на тот момент Классена с Балухиным связывало строительство силами «Строй-Гаранта» дома в Завьяловском районе для главы Кулундинского района (у господина Балухина, скорее всего, другая версия, но узнать ее не удалось — всю неделю он находится в командировке и для комментариев недоступен, сообщили 1 сентября в приемной чиновника — Прим. altapress.ru).

Так или иначе, но за период с 18 июня по 10 августа 2018 года между учреждением «Кулундинская СОШ№ 5» и фирмой «Строй-Гарант» были заключены 44 контракта стоимостью менее 400 тыс. рублей каждый.

Сергей Балухин и Ольга Могельницкая на Дне знаний в школе № 5

Следствие считает, что акты, позднее составленные Леонидом Классеном и подписанные директором школы Ольгой Могельницкой, содержали недостоверные сведения о качестве и объемах выполненных работ.

Далее акты направлялись в администрацию Кулундинского района, где глава Сергей Балухин подписывал заявки на финансирование объектов капитального строительства в рамках КАИП. На основании этих заявок на счет «Строй-Гаранта» и поступали бюджетные деньги.

Строительно-техническая экспертиза, которая была проведена в рамках доследственной проверки СУ СКР по Алтайскому краю, подтвердила, что из 15 млн рублей, поступивших в «Строй-Гарант», почти 2,3 млн рублей — это оплата за работы, которые фактически не были выполнены.

Школа № 5 после ремонта. Источник: сайт администрации Кулундинского района. Сайт администрации Кулундинского района

Водосток задним числом

28 августа 2020 года по санкции Октябрьского районного суда Классен был отправлен в следственный изолятор — достаточно жестко по отношению к фигуранту дела по «экономической» статье.

По информации СУ СКР по Алтайскому краю, «избрание меры пресечения в виде заключения под стражу было инициировано в связи с тем, что обвиняемый своими действиями мог воспрепятствовать ходу следствия».

Источник altapress.ru, знакомый с ходом расследования, рассказал, какие «действия» были предприняты ранее.

Так, уже в 2020 году, когда историю ремонта школы начали изучать сотрудники правоохранительных органов, Классен якобы по указанию главы района Балухина изготовил и датировал 2018 годом фиктивную смету и письма от имени директора Могельницкой о необходимости исключения определенных видов работ, которые не были выполнены на объекте компанией «Строй-Гарант».

Дети пришли на открытие отремонтированной школы № 5. Сентябрь 2018 года. Источник: сайт администрации Кулундинского района.

Кроме того, сообщил источник, в начале лета 2020 года Сергею Балухину в ходе доследственной проверки стало известно, что 9 июня в здании школы № 5 состоится строительно-техническая экспертиза.

Тогда Балухин якобы в срочном порядке привлек строителей, которые буквально 8 июня занялись монтажом водосточной системы здания — то есть начали делать то, что по отчетным контрактным документам компания Леонида Классена выполнила еще в 2018 году.

Altapress.ru будет следить за развитием событий и количественным составом фигурантов этого уголовного дела.