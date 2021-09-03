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Образование

Зачем в Барнауле за 12 млн рублей открыли Центр непрерывного повышения педагогического мастерства

1 сентября в институте развития образования им. А.М. Топорова открыли Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. На его создание потратили более 12 млн рублей.

Центр непрерывного повышения педагогического мастерства.
Центр непрерывного повышения педагогического мастерства.
АИРО им. Топорова.

В Центр закупили современное цифровое оборудование, мебель, модельные лаборатории по химии, физике и биологии.

Новое образовательное пространство ЦНППМ включает в себя лектории, многофункциональные аудитории, коворкинг-зону и место для проектной деятельности. Все это места — для проведения семинаров, мастер-классов, практикумов, где одновременно смогут участвовать до 300 педагогов.

Как отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, программы образования стремительно меняются, конкуренция в этой сфере растет и добиваться новых успехов в педагогической деятельности становится все сложнее.

ЦНППМ должен стать важным элементом региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

Центр непрерывного повышения педагогического мастерства.
Центр непрерывного повышения педагогического мастерства.
АИРО им. Топорова.

Здесь объединят лучшие педагогические практики и создадут условия для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний учителей и управленческих кадров в течение всей трудовой деятельности в сфере образования, в том числе для удовлетворения образовательных потребностей и запросов, восполнения профессиональных дефицитов, адаптации к меняющимся условиям социальной среды, подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности.

Центр должен стать местом притяжения молодых, творческих, инициативных педагогов, которые смогут найти здесь опытных наставников и возможности профессионального роста.

«Работа с учителем, развитие его профессиональных компетенций — важнейшая составляющая высокого качества обучения и воспитания. Наша общественная организация готова включиться в работу Центра, предоставить лучшие практики, мастер-классы, уроки, — сказал заместитель председателя краевой общественной организации «Учитель года Алтая», директор барнаульской СОШ № 125 Алексей Лисин.

Центр непрерывного повышения педагогического мастерства.
Центр непрерывного повышения педагогического мастерства.
АИРО им. Топорова.

Ключевыми партнерами ЦНППМ станут педагогические вузы и колледжи, преподаватели которых будут работать в Центре, а в качестве первых слушателей решено пригласить молодых педагогов, недавних выпускников этих учебных заведений.

В 2021 году в ЦНППМ разработают индивидуальные образовательные маршруты и проведут курсы повышения квалификации для 970 педагогов и 68 школьных управленческих команд края.

В работе Центра планируется использование современных цифровых технологий, модели «горизонтального обучения» — наставничество с привлечением профессиональных педагогических сообществ.

Факт

Открытие ЦНППМ в Алтайском крае произошло благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

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