Зачем в Барнауле за 12 млн рублей открыли Центр непрерывного повышения педагогического мастерства

1 сентября в институте развития образования им. А.М. Топорова открыли Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. На его создание потратили более 12 млн рублей.

В Центр закупили современное цифровое оборудование, мебель, модельные лаборатории по химии, физике и биологии.

Новое образовательное пространство ЦНППМ включает в себя лектории, многофункциональные аудитории, коворкинг-зону и место для проектной деятельности. Все это места — для проведения семинаров, мастер-классов, практикумов, где одновременно смогут участвовать до 300 педагогов.

Как отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, программы образования стремительно меняются, конкуренция в этой сфере растет и добиваться новых успехов в педагогической деятельности становится все сложнее.

ЦНППМ должен стать важным элементом региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

Центр непрерывного повышения педагогического мастерства. АИРО им. Топорова.

Здесь объединят лучшие педагогические практики и создадут условия для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний учителей и управленческих кадров в течение всей трудовой деятельности в сфере образования, в том числе для удовлетворения образовательных потребностей и запросов, восполнения профессиональных дефицитов, адаптации к меняющимся условиям социальной среды, подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности.

Центр должен стать местом притяжения молодых, творческих, инициативных педагогов, которые смогут найти здесь опытных наставников и возможности профессионального роста.

«Работа с учителем, развитие его профессиональных компетенций — важнейшая составляющая высокого качества обучения и воспитания. Наша общественная организация готова включиться в работу Центра, предоставить лучшие практики, мастер-классы, уроки, — сказал заместитель председателя краевой общественной организации «Учитель года Алтая», директор барнаульской СОШ № 125 Алексей Лисин.

Центр непрерывного повышения педагогического мастерства. АИРО им. Топорова.

Ключевыми партнерами ЦНППМ станут педагогические вузы и колледжи, преподаватели которых будут работать в Центре, а в качестве первых слушателей решено пригласить молодых педагогов, недавних выпускников этих учебных заведений.

В 2021 году в ЦНППМ разработают индивидуальные образовательные маршруты и проведут курсы повышения квалификации для 970 педагогов и 68 школьных управленческих команд края.

В работе Центра планируется использование современных цифровых технологий, модели «горизонтального обучения» — наставничество с привлечением профессиональных педагогических сообществ.