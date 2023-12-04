4 декабря
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Образование
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Зачётный день в РАНХиГС

Как проходит жизнь студента в стенах вуза? Этим вопросом задаётся каждый школьник, которому ещё только предстоит долгий путь до получения заветного студенческого билета и зачётной книжки. А если окунуться в студенческую жизнь прямо сейчас?

Алтайский филиал Президентской академии приглашает всех желающих провести «Зачётный день в РАНХиГС».
Алтайский филиал Президентской академии приглашает всех желающих провести «Зачётный день в РАНХиГС».
Источник: пресс-служба РАНХиГС.

Алтайский филиал Президентской академии приглашает всех желающих провести «Зачётный день в РАНХиГС»! На Дне открытых дверей школьники получат свою первую зачётку и почувствуют себя студентами в уютных аудиториях кампуса.

В этот день гостей будут ждать «лекции» и «практические занятия» — тематические мастер-классы по каждому направлению обучения филиала, на которых они примерят на себя роли будущих юристов, управленцев, экономистов, психологов и медийщиков. Преподаватели Академии не только покажут, как проходит учебный процесс, но и в интерактивной форме научат своих «студентов» профессиональным хитростям.

Родители получат возможность встретиться с руководством Академии и посетить занятие «Интерактивной школы родительства». Специалисты дадут актуальные рекомендации по вопросам профориентации, выбора образования и поступления в вуз.

Алтайский филиал Президентской академии приглашает всех желающих провести «Зачётный день в РАНХиГС».
Алтайский филиал Президентской академии приглашает всех желающих провести «Зачётный день в РАНХиГС».
Источник: пресс-служба РАНХиГС.

Проведите зачётный день в Алтайском филиале Президентской академии!

Ждем вас 10 декабря в 11 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.

Встреча гостей и регистрация с 10.00.

Задать вопросы можно по тел.: 8 (3852) 503-003, 8 (3852) 504-272.

Приглашаем в 3D-тур по Академии!

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