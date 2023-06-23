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Образование

Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ, сообщил депутат Ярослав Нилов.

Смешные рисунки в учебниках
Смешные рисунки в учебниках
CC0

Необходимо отменить ЕГЭ и заменить его классическими экзаменами, уверены авторы законопроекта.

Причина инициативы — из-за ЕГЭ возникает множество инцидентов, связанных с психологическими срывами у учеников, указывает Газета.Ru.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект 23 июня.

Между тем в Барнауле шесть выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ.

Высшие балл по литературе получили четыре выпускника 11-х классов. Это двое учащихся из лицея №121 и двое учеников из гимназий №22 и №123.

ЕГЭ по химии на 100 баллов написали два выпускника. Безукоризненные результаты показали ученики из гимназии №42 и школы №127.

В 2023 году школьники Барнаула показали отличные итоги по этим предметам. В прошлом году по химии и литературе было только по одному 100-балльному результату.

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