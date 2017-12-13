Из краевого минобра уволилась замминистра Ольга Бутенко

Бутенко была начальником отдела управления качеством образования и с 2012 года заместителем министра образования края. Пока не известно, кто займет её должность, но сейчас сектор работы Бутенко курирует другая замминистра Марина Дюбенкова.

После ухода Ольги Бутенко, у министра Александра Жидких осталось три заместителя: Марина Дюбенкова, Инесса Долженко и Евгений Кайгородов.

Справка

Ольга Бутенко начала свою профессиональную деятельность учителем истории в школе в 1994 году. С 2009 по август 2012 года возглавляла комитет администрации Поспелихинского района по образованию. Затем стала работать в главном управлении по образованию.