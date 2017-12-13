Из краевого минобра уволилась замминистра Ольга Бутенко

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Ольга Бутенко покинула свою должность по собственному желанию. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Бутенко была начальником отдела управления качеством образования и с 2012 года заместителем министра образования края. Пока не известно, кто займет её должность, но сейчас сектор работы Бутенко курирует другая замминистра Марина Дюбенкова.
После ухода Ольги Бутенко, у министра Александра Жидких осталось три заместителя: Марина Дюбенкова, Инесса Долженко и Евгений Кайгородов.
Справка
Ольга Бутенко начала свою профессиональную деятельность учителем истории в школе в 1994 году. С 2009 по август 2012 года возглавляла комитет администрации Поспелихинского района по образованию. Затем стала работать в главном управлении по образованию.
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