Заниматься физкультурой в противогазах заставила детей директор школы

Учитель физкультуры — также исполняла обязанности директора — заставляла детей заниматься спортом в школе в противогазах и костюмах химзащиты.

Это произошло в Лучегорске Приморского края, указывает Lenta.ru.

Прокуратура начала проверку по факту недопустимых методов воспитания в школе Лучегорска.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле судили учителя физкультуры, который дал пощечину второкласснику. Мальчик вернулся из школы и рассказал маме о том, что на уроке его ударил учитель физкультуры. После этого он поник и молча просидел до конца уроков.

По словам матери ребенка, в школе не думают о детях, а лишь прикрывают себя.

Учитель физкультуры отрицает то, что дал мальчику пощечину. Он заявил, что просто взял его за лицо, чтобы повернуть к себе.

Мама ученика согласно с тем, что баловство на уроках нужно пресекать, но другими способами.

Отмечается, что все родители второго класса выразили свое нежелание, чтобы учитель вел у малышей уроки.