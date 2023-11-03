5 ноября
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Образование

Заниматься физкультурой в противогазах заставила детей директор школы

Учитель физкультуры — также исполняла обязанности директора — заставляла детей заниматься спортом в школе в противогазах и костюмах химзащиты.

Противогаз.
Противогаз.
СС0

Это произошло в Лучегорске Приморского края, указывает Lenta.ru.

Прокуратура начала проверку по факту недопустимых методов воспитания в школе Лучегорска.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле судили учителя физкультуры, который дал пощечину второкласснику. Мальчик вернулся из школы и рассказал маме о том, что на уроке его ударил учитель физкультуры. После этого он поник и молча просидел до конца уроков.

По словам матери ребенка, в школе не думают о детях, а лишь прикрывают себя.

Учитель физкультуры отрицает то, что дал мальчику пощечину. Он заявил, что просто взял его за лицо, чтобы повернуть к себе.

Мама ученика согласно с тем, что баловство на уроках нужно пресекать, но другими способами.

Отмечается, что все родители второго класса выразили свое нежелание, чтобы учитель вел у малышей уроки.

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