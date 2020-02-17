Заросли, темнота и эксгибиционист: как проблемы новоалтайской школы перетекли в партийный конфликт

В редакцию altapress.ru от имени родителей учеников новоалтайской школы № 30 обратился депутат «Справедливой России» Сергей Лузиков. По его словам, заросли перед территорией образовательного учреждения — высотой с пятиэтажный дом, кроме того нет хорошего освещения, а безопасность учеников из-за этого находится под угрозой. Как претензии к школе плавно перетекли в конфликт политических партий — в материале altapress.ru.

Сплошные проблемы

По словам члена новоалтайского горсобрания Сергея Лузикова, родители боятся говорить о проблемах, которые есть в общеобразовательном учреждении самостоятельно, потому что это может негативно отразиться на их детях.

Депутат «Справедливой России» Сергей Лузиков. Анна Зайкова.

Основная претензия состоит в том, что территорию которая находится перед школой, не облагораживали более 10 лет. «Старые тополя высотой с пятиэтажный дом могут упасть на детей. Санитарная обрезка деревьев не проводилась уже очень давно, а трава и вовсе достигает человеческого роста. Школа принимала участие в различных мероприятиях, выигрывала гранты. За эти деньги можно было спокойно облагородить территорию», — объясняет Лузиков.

Кроме того, на участке пути в школу нет асфальтированных дорожек, поэтому в межсезонье детям приходиться носить с собой бутылки с водой, чтобы смывать с одежды и обуви грязь.

Сергей Лузиков обратился в городскую прокуратуру, чтобы надзорное ведомство помогло разобраться с проблемами, которые есть на прилегающей к школе территории, но помощи не получил.

Сергей Лузиков,

депутат «Справедливой России»:

Городская прокуратура не реагирует на ситуацию должным образом. Они не нашли никаких нарушений. А прокурор Алтайского края и вовсе предложил мне выступить меценатом и решить вопрос с санитарной обрезкой деревьев, если меня это так волнует.

Сквер перед школой в Новоалтайске. Анна Зайкова.

Помимо этого, в заросшем сквере перед школой было несколько случаев появления эксгибициониста.

Сергей Лузиков,

депутат «Справедливой России»:

Территорию школы освещают только три фонаря — один светит в небо, два других направлены на здание учреждения. Темнота и заросли — это благодатные условия для появления эксгибициониста. Сейчас таких случаев нет, но я думаю, что правоохранительные органы могут умалчивать информацию.

Ни полномочий , ни средств

Директор новоалтайской школы № 30 Надежда Харламова объяснила корреспонденту altapress.ru, что за прилегающую к школе муниципальную территорию она нести ответственность не может. По распоряжению городской администрации сотрудники школы вместе с учащимися раз в год устраивают в сквере субботник, уже второе лето выкашивают в нем траву.

Надежда Харламова. Анна Зайкова.

Надежда Харламова,

директор школы № 30:

Я не имею права отдать распоряжение вырубать или обрезать деревья, которые находятся на муниципальной территории — нет ни полномочий, ни средств. Я писала обращение в администрацию города в прошлом и позапрошлом году. Обрезку деревьев частично производили. За оградой школы количество растений соответствует санитарным нормам, их мы два раза в год обрабатываем.

По ее словам, в темное время суток здание освещается со всех сторон, поэтому страх наткнуться в кромешной тьме на эксгибициониста ничем не обоснован.

Сквер перед школой в Новоалтайске. Анна Зайкова.

Надежда Харламова,

директор школы № 30:

Я лично составляла ориентировку в полиции в 2017 году. Это был не эксгибиционист, а просто мужчина, который вызвал у меня подозрения. Он стоял на территории школы без рубашки, я побежала за ним, но не догнала. После этого был случай, когда одной из учениц мужчина показал свой половой орган на улице за территорией школы. Но я не думаю, что это был один и тот же человек.

По словам Харламовой, после этого случая, в школе провели серию классных часов о том, как обезопасить себя в темное время суток.

Партийный конфликт

Впрочем, не исключено, что причина такого яростного интереса к проблемам новоалтайской школы может быть связана и с политическими мотивами.

Сергей Лузиков и Надежда Харламова. Анна Зайкова.

Скандал между депутатом «Справедливой России» Сергеем Лузиковым и директором школы Надеждой Харламовой (членом партии «Единая Россия») разгорелся на глазах корреспондента altapress.ru буквально за пару секунд.

Директор школы сказала Лузикову, что он как депутат и должен заниматься вопросами благоустройства. На что тот ответил: «Вы с „Единой России“, что вы вообще требуете? На все закрываете глаза, потому что смотрите в рот Еремееву (Сергей Еремеев, глава Новоалтайска — прим. ред.)».

Ничего не боятся

Ученики школы, судя по всему, ничего про случай с эксгибиционистом не знают и темных зарослей не боятся.

Сквер перед школой в Новоалтайске. Анна Зайкова.

Антон,

ученик школы № 30:

На уроках ОБЖ нам рассказывают, как обезопасить себя в темное время суток.

А вот родители бьют тревогу — обвиняют директора в равнодушии и бездействии.

Марина,

мама ученика школы № 30:

Здание школы в ужасном состоянии, давно уже требуется капитальный ремонт. Я боюсь отправлять ребенка туда. Оно представляет реальную опасность для жизни детей. А эти заросли! Просто кошмар!

Сквер перед школой в Новоалтайске. Анна Зайкова.

Приходится констатировать, что недовольных проблемами, связанных со школой № 30, хоть отбавляй. Однако перекрестные обвинения и претензии самых разных сторон конфликта на разрешение ситуации не влияют никак, а, напротив, затягивают узел противоречий еще сильнее.

Детям же, которые вынуждены ходить за знаниями не самой простой и радостной дорогой, остается лишь быть невольными наблюдателями этой ситуации. Причем, на протяжении вот уже нескольких лет.