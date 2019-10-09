В чаще рядом со школой в Новоалтайске бродит эксгибиционист

Родители учеников школы № 30 в Новоалтайске опасаются за безопасность детей. В неосвещенной и необлагороженной роще, через которую дети ходят на учебу, не раз был замечен эксгибиционист. Об этом сообщил сайт регионального отделения «Справедливой России» на Алтае.

В обращениях, которые родители школьников направили депутату гордумы Новоалтайска Сергею Лузикову, говорится, что территорию, которая примыкает к школе со стороны ул. 40 лет Победы не облагораживали 10 лет. Там выросли тополя высотой с пятиэтажный дом. Родители думают, что деревья могут упасть на детей.

На этом участке пути в школу нет асфальтированных дорожек и уличного освещения. В межсезонье там образуется «грязь по колено». Кроме того в полиции города есть информация, что в заросшей чаще было несколько случаев появления эксгибициониста. Он может угрожать психическому здоровью детей. По этим фактам возбудили уголовное дело, проводится расследование.

Что говорят власти и прокуратура

Депутат Лузиков написал несколько обращений к главе Новоалтайска Сергею Еремееву. Он пообещал, что в апреле 2019 года в роще проведут санитарную обрезку деревьев и озеленят территорию.

Территория рядом со школой № 30 в Новоалтайске. altai.spravedlivo.ru

По поводу освещения, Еремеев написал, что «в последующие годы» при формировании бюджета города затраты на проектирование и строительство освещения на пришкольной территории будут предусмотрены при наличии финансовой возможности.

Прокуратура нарушений не нашла и оснований для принятия мер для прокурорского реагирования правоохранители не усмотрели. А в недавнем ответе прокуратуры написано, что «на территории школы тополей не имеется», говорится на сайте «Справедливой России». Организация пешеходных дорожек в роще запланирована на сентябрь 2021 года.

Сергей Лузиков уверен, что городская прокуратура «не реагирует на ситуацию должным образом», депутат планирует написать обращение в краевое ведомство или даже в Генеральную прокуратуру.