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Образование

Зарплаты алтайских педагогов выросли с 1 сентября и продолжат рост в октябре

С 1 сентября в краевых организациях, подведомственных министерству образования и науки Алтайского края, оклады педагогических работников выросли на 11,7%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

День знаний в гимназии №42.
День знаний в гимназии №42.
Анна Зайкова/altapress.ru.

С 1 октября планируется индексация заработной платы еще на 4,3%.

По прогнозу, средняя зарплата педаработников в Алтайском крае составит:

  • в дошкольном образовании — 28 931 рублей,
  • в общем образовании — 32 705 рублей,
  • в дополнительном образовании — 33 200 рублей,
  • в профессиональном образовании — 33 718 рублей (с учетом выплаты за классное руководство/кураторство с 1 сентября 2021 за счет федеральных средств),
  • в центрах помощи детям — 28 722 рубля.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае по итогам шести месяцев 2021 года зарплата работников увеличилась на 8,9%.

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