Зарплаты алтайских педагогов выросли с 1 сентября и продолжат рост в октябре

С 1 октября планируется индексация заработной платы еще на 4,3%.
По прогнозу, средняя зарплата педаработников в Алтайском крае составит:
- в дошкольном образовании — 28 931 рублей,
- в общем образовании — 32 705 рублей,
- в дополнительном образовании — 33 200 рублей,
- в профессиональном образовании — 33 718 рублей (с учетом выплаты за классное руководство/кураторство с 1 сентября 2021 за счет федеральных средств),
- в центрах помощи детям — 28 722 рубля.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае по итогам шести месяцев 2021 года зарплата работников увеличилась на 8,9%.