Зарплату всем работникам детсадов в Алтайском крае будут платить из регионального бюджета

С 2021 года заработную плату всех педагогических работников в детских садах будут начислять из средств бюджета Алтайского края, сообщил спикер АКЗС Александр Романенко и пояснил, чем это хорошо для городов и районов.

Пока зарплату из краевой казны получают только воспитатели, а заведующие и помощники воспитателей — из местных бюджетов.

Включение всех педработников в категорию краевых бюджетников поможет высвободить в бюджетах городов и районов деньги, которые ранее уходили на зарплату.

Дело в том, что единый налог на вмененный доход (ЕНВД), за счет которого пополнялись местные бюджеты, в 2021 году отменят.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Когда мы искали баланс при исключении ЕНВД, приняли такое, давно назревшее решение. Бюджет 2021 года будет формироваться на основе новых межбюджетных отношений. Мы забираем на уровень края полномочия по всем педагогическим работникам детских дошкольных образовательных учреждений, это более 1,6 млрд рублей. А с учетом перераспределения налогов плюсовой баланс бюджетов муниципалитетов будет составлять 1,3 млрд рублей. Именно столько средств появится дополнительно для решения вопросов местного значения.

Также спикер краевого парламента отметил, что педагогическим работникам детских садов, как и остальным бюджетникам, в 2020 году проиндексируют зарплату.

Ранее Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в стране.