Застройщик объяснил, почему не начинает возводить долгожданную школу в алтайском селе

Напомним, жители села, в котором живет около 8 тыс. человек, собрали порядка 1 тыс. подписей под письмом губернатору и депутатам, в котором просят разобраться в вопросе строительства новой школы: во-первых, ее все никак не могут начать строить, а во-вторых, в селе пошли слухи о переносе объекта в соседнюю Повалиху.

По словам жителей, в селе должны построить школу на 380 мест (первоначально речь шла о 500). Сейчас в Боровихе две школы: основная и средняя. Обе расположены в изношенных здания постройки 1930-х годов.

Еще весной в администрации Первомайского района altapress.ru рассказывали, что аукцион на аренду земли под школой выиграла компания "Авангард" из Чечни. Ее руководители, утверждали районные власти, пообещали начать работы в 2017 году и завершить их к обозначенному сроку — в 2020 году.

Однако работы еще не начаты. Директор компании Малик Хататаев объяснил altapress.ru, почему.

Дело в схеме расчета за будущий объект. Компания должна будет построить школу на собственные средства, а затем муниципалитет ее выкупит. Однако сейчас на руках у застройщика нет никакого документа, который бы гарантировал ему последующий выкуп объекта.

Малик Хататаев,

директор компании "Авангард":

— Мы готовы строить здание. Мы нашли средства, чтобы делать это. Но нам нужна гарантия. Строительство объекта должно значиться в соответствующей бюджетной строке, это будет служить обеспечением.

Последние три-четыре месяца компания ведет переписку и переговоры с властями района и края. Пока их ответы сводятся к тому, что необходимо дождаться утверждения бюджета на 2018 и последующие годы.

Добавим, что проект бюджета края депутаты утвердили в первом чтении в октябре. После этого стало известно, что региону дополнительно выделят еще 4,2 млрд рублей. Власти региона заявляли, что они будут направлены на зарплату бюджетникам, на поддержку муниципалитетов, а также на увеличение объема краевой инвестпрограммы, в том числе реализацию программы "80х80". Второе, окончательное, чтение проекта бюджета края состоится на ноябрьской сессии краевого парламента — 30 ноября.