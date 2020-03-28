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Образование

Здоровые технологии: как в алтайских школах будет работать «дистанционка»

В пятницу, 27 марта, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального минобра Наталья Полосина провела прямой эфир в Instagram и рассказала, как будет организовано дистанционное обучение в алтайских школах.

Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет.
Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет.
СС0

К эфиру подключились более 300 пользователей соцсети — проблема подготовки школ к дистанционному обучению волнует не только родителей, но и самих педагогов.

Наталья Полосина подтвердила, что «дистанционка» в школах начнётся 6 апреля и продлится неделю — до 12 апреля. В этот период учителя могут работать из дома, консультировать учеников в форме вопрос-ответ и проводить уроки по скайпу со всем классом одновременно. Неделя с 30 марта по 5 апреля для учителей — нерабочая, с сохранением зарплаты.

Также Полосина затронула тему детских садов. На выходной неделе в садах предусмотрены разновозрастные дежурные группы из 10−12 человек. Чтобы привести ребенка в сад, нужно подтвердить занятость родителя справкой в свободной форме с места работы. Чиновница предоставить справку как можно раньше, чтобы к понедельнику детсад имел понимание о количестве детей. После 6 апреля учреждения будут работать в штатном режиме.

Наталья также отметила, что дистант обязателен для всех. «Что делать, если родители школьников не хотят писать заявление на дистант? Убеждать родителей! — считает Наталья Владиславовна. — Ребёнок в эти дни должен быть охвачен здоровьесберегающими технологиями. И тут уж надо выбирать: либо родительские амбиции, либо здоровье ребёнка».

Запись эфира доступна и Instagram-аккаунте минобрнауки в течение суток.

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