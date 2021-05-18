Жители Алтайского края «умнеют»

По итогам последней переписи стало ясно, что уровень образования в крае постоянно повышается. Эту тенденцию подтверждает анализ изменений за периоды 1970−2010 годов.

Если в 1970 году из тысячи человек в возрасте 15 лет и более лишь 196 имели высшее, неполное высшее, среднее и среднее (полное) образование, то в 1979 году — 356 человек, в 1989 году — 580 человек, в 2002 году — 730 человек, в 2010 году — 783 человека.

За 2002−2010 годы специалистов с высшим профессиональным образованием стало больше почти на треть, со средним профессиональным — на 9,3%, а количество лиц с начальным профессиональным образованием уменьшилось в 2,3 раза.

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Из общей численности жителей с «вышкой» степень бакалавра (по данным последней переписи) имели 11,1 тыс. человек (3,2%), специалиста — 327,1 тыс. человек (95,0%) и магистра 6,2 тыс. человек (1,8%), насчитывалось 4825 кандидатов и 666 докторов наук.

Насколько изменился уровень образования жителей региона за последние годы подскажет ближайшая Всероссийская перепись населения, которая по планам состоится уже в этом году.

Ранее altapress.ru писал, что барнаульцы разочаровались в качестве школьного образования и растущими расходами на репетиторов.