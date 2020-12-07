А мог выстрелить с «Авроры» по Зимнему: Чубайс пальнул из пушки в Санкт-Петербурге

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)», — написал Чубайс.
Его пост прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин: «По военной специальности нас на таких учили».
Другие пользователи предложили Чубайсу выстрелить с «Авроры» по Зимнему дворцу, пишет Lenta.ru.
2 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об уходе Чубайса с поста главы компании «Роснано», которой он руководил с 2011 года.
4 декабря глава государства назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.
Не так давно Анатолий Чубайс признался, что любит ростовский рэп.
«Я считаю, что ростовский рэп — это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи, оно мне нравится, и там содержание появляется, еще какое содержание, и я с удовольствием его слушаю», — поделился Чубайс.