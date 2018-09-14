Адвокат: в центре Барнаула задержали обвиняемого в экстремизме Ангела и поместили в психбольницу

Жителя Заринска Антона Ангела, четвертого обвиняемого в экстремизме за репосты в соцсети, полицейские задержали на проспекте Ленина в Барнауле и увезли в психиатрическую больницу им. Эрдмана на Новосиликатный. Об этом редакции altapress.ru рассказал адвокат Антона Роман Ожмегов, который также выступает защитником по аналогичному делу о репостах жительницы Барнаула Марии Мотузной.

По словам адвоката Ожмегова, его клиента задержали в центре города и насильно отвезли в психбольницу. Следователь назначила Антону психиатрическую экспертизу, но, как заявляет защитник Ангела, постановление об этом еще не вступило в законную силу.

Адвокат считает, что правоохранители нарочно провели эту акцию накануне выходных, чтобы сам факт задержания не освещался бурно в прессе, так как к четырем «экстремистским» судебным процессам, проводимым в Барнауле, приковано внимание российских и зарубежных СМИ.

Адвокат пожаловался на силовиков

Антону Ангелу удалось дозвониться до адвоката во время задержания, поэтому Роман Ожмегов поспешил на Новосиликатный вслед за полицейскими, которые везли туда его подзащитного. Со слов Ожмегова, ему удалось войти в больницу вместе с правоохранителями, заводившими туда Ангела. Однако стражи порядка, как говорит адвокат, применили к нему силу и, заломив руки, вывели из больничного отделения.

Адвокат Ожмегов в свою очередь вызвал полицейских, чтобы написать заявление о насильственных действиях в отношении себя, а также о том, что, по его мнению, Антона Ангела поместили в лечебницу незаконно, т. е. до вступления соответствующего постановления в законную силу.

В самой больнице руководство отказалось комментировать altapress.ru произошедшее.

Напомним, что в августе Антон Ангел рассказывал СМИ о том, что следователь, назначившая ему экспертизу «очень стремится поместить меня в психиатрический стационар на месяц». Мужчина объясняет это тем, что он «постоянно обращал внимание следователя на систематическое нарушения» и писал жалобы.

За что преследуют Антона Ангела

Дело Антона расследуется уже полгода. По словам мужчины, правоохранители обнаружили на его страничке в соцсети ВКонтакте изображения, автором которых он не является и которые не занесены в федеральный список экстремистских материалов, и об этом прямо указано в экспертизе. Тем не менее их совокупность позволила экспертам-лингвистам сделать вывод о его враждебном отношении к евреям.

Как рассказал у себя на страничке в соцсети Антон Ангел 6 августа, он решил обнародовать эту историю, начавшуюся еще 13 апреля, после того, как стало известно о делах жителей края Марии Мотузной, Даниила Маркина и Андрея Шишерина, также обвиняемых в экстремизме за репосты.

С обыском к Антону Ангелу пришли в 6 утра пять сотрудников правоохранительных органов, но это было не в Заринске, а в Барнауле, где Антон жил еще весной. По его словам, они потребовали добровольно предъявить запрещённые предметы, вещи, а затем приступили к обыску.

Обыск проходил и в квартире его матери. К 8 утра Антона Ангела доставили в Центр по противодействию экстремизму (центр «Э») на ул. Калинина, 20, и там снова настоятельно посоветовали написать явку с повинной — иначе его «сожительница, мать, друзья будут привлечены к уголовной ответственности». После бесед в Центре «Э» его перевезли в Заринск.

Страничка в соцсети Антона Ангела. ВКонтакте.

Кто такой Антон Ангел

Антону Ангелу, судя по записям на его страничке в соцсети, 33 года, он окончил «Алтайскую академию экономики и права». Человек с таким же именем, фамилией и местом прописки упоминается в документах местного избиркома как кандидат в депутаты горсобрания Заринска от ЛДПР, которого, впрочем, не зарегистрировали. Он пытался это оспорить в суде, но ничего не добился.

В одном из решений судов есть также сведения, что прежняя фамилия Ангела Антона Викторовича — Козлов.

Кого еще судят в Алтайском крае за репосты

За последнюю неделю стало известно о трех других случаях уголовных дел за репосты в соцсети ВКонтакте в Алтайском крае. Марию Мотузную обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за шуток про религию, 19-летнего Даниила Маркина — из-за картинок с Джоном Сноу на религиозные темы, а 38-летнего Андрея Шашерина в экстремизме за мем с патриархом Кириллом.