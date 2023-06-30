Африканская страна просит помощи у России для урегулирования внутреннего конфликта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с делегацией Судана. Позже стало известно, что африканское государство просит помощи РФ.

Замглавы переходного Суверенного совета республики Малик Агар заявил, что помощь понадобится в прекращении войны в Судане.

Он добавил, что Лавров уже имеет представление о ситуации, а также изучил дорожную карту по урегулированию конфликта.

Ранее по решению Путина из Судана эвакуировали более 200 россиян и граждан стран СНГ. Четыре самолета летели через Каир в мае 2023 года.