АКЗС версии 8.0. Как поменялся алтайский парламент

До избрания председателя АКЗС сессию вел Александр Лазарев, старейший депутат созыва. В зале присутствовало 66 народных избранников. Всего в АКЗС 68 депутатов.
При этом 27 переизбраны из прошлого состава: в наибольшей степени сохранили состав фракции «Справедливая Россия — За правду» и «Единая Россия», а сильнее всех обновилась КПРФ.
С напутствием к парламентариям обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он напомнил, что избиратели ждут от депутатов выполнения предвыборных обещаний.
«Я очень рад, что выборы прошли на прозрачной основе, демократично, с соблюдением всех требований действующего законодательства. Думаю, что наш региональный парламент, безусловно, будет тем местом, где непосредственно обсуждаются самые острые вопросы и принимаются решения по самым важным ситуациям, вопросам нашей жизни и развития всего края», — сказал он.
Томенко пожелал новому созыву созидательной, продуктивной и конструктивной работы, «таких дискуссий, в которых действительно выявляется истина».
Он заявил, что исполнительная власть готова продолжать прорабатывать, обсуждать, решать самые сложные вопросы совместно с АКЗС.
Согласно регламенту, сначала парламентарии сформировали состав мандатной комиссии, признали полномочия нового созыва. После этого они утвердили структуру АКЗС, зарегистрировали пять фракций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России») и приступили к процедуре избрания спикера, его заместителей, утверждению составов комитетов.
На пост председателя АКЗС были два претендента: секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат от «ЕР» Александр Романенко и избранный по округу № 28 коммунист Юрий Кропотин.
После выступлений кандидатов депутаты подискутировали. Представители КПРФ активно агитировали проголосовать за товарища Кропотина и, по всей видимости, обиделись на высказывание главы фракции «ЕР» Сергея Приба. Он упомянул опыт работы коммуниста-предпринимателя.
«Это как человеку, хорошо управляющему автомобилем, но ни разу не садившемся за штурвал самолета, предложить управление космическим кораблем. Я бы в таком корабле не хотел полететь», — сказал Приб.
Разгоряченные спорами, которые уже не касались темы, депутаты отправились голосовать. Для этого были организованы кабинки для голосования, выданы специальные бюллетени.
В итоге по результатам таких выборов председателем стал Александр Романенко. За него отдали 41 голос.
За Юрия Кропотина проголосовали 25 человек.
Романенко занял привычное место в президиуме и поблагодарил за оказанное доверие. Это уже вторая пятилетка под его председательством.
«Необходимо продолжать начатую большую работу. У нас теперь пять политических партий, у каждой свои интересы, но мы должны работать во благо Алтайского края и принимать законы, которые исполнимы и направлены на развитие региона», — отметил Александр Романенко.
Он не исключил, что будут дискуссии, причем «довольно жесткие», возможны и популистские выступления с лоббированием определенных интересов.
Романенко выразил надежду, что коллеги все же будут относиться друг к другу с уважением и руководствоваться интересами одной «партии» — жителей Алтайского края.
В восьмом созыве у председателя два заместителя вместо одного. Вице-спикерами по результатам тайного голосования стали руководитель исполкома реготделения «Единой России», депутат прошлого и текущего созывов Денис Голобородько, а также вышеупомянутый Юрий Кропотин.
Число постоянных комитетов увеличилось до девяти. Депутат Андрей Кривов (КПРФ) выступил против упразднения комитета по местному самоуправлению и попросил вернуться к вопросу о создании самостоятельного комитета. Его предложение не поддержали.
Приводим итоговый список комитетов с их председателями:
- по правовой политике и местному самоуправлению — Денис Голобородько («Единая Россия»),
- по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям — Антон Васильев («Единая Россия»),
- по промышленности, предпринимательству и туризму — Владимир Семенов (ЛДПР),
- по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи — Игорь Панарин («Единая Россия»),
- по аграрной политике, природопользованию и экологии — Сергей Серов («Единая Россия»),
- по здравоохранению — Владимир Лещенко («Единая Россия»),
- по социальной защите и занятости населения — Ирина Солнцева («Единая Россия»),
- по образованию и науке — Александр Молотов («Справедливая Россия — За правду»),
- по спорту, культуре и молодежной политике — Татьяна Ильюченко («Единая Россия»).
Председатель АКЗС объяснил: новая разбивка на комитеты во многом повторяет структуру правительства Алтайского края. Значит, «параллельным» ведомствам из разных ветвей власти станет проще работать друг с другом.
Парламентарии решили также несколько дополнительных вопросов. Например, внесли изменения в закон «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании», увеличив с 14 до 18 число депутатов, осуществляющих деятельность на профессиональной постоянной основе.
Также путем голосования депутаты наделили своего коллегу Виктора Зобнева полномочиями сенатора Совета федерации от АКЗС.
В ходе открытого голосования кандидатуру Зобнева поддержали 43 депутата, 23 — воздержались.
«Постараюсь быть для вас открытым, и, вне зависимости от партийной принадлежности, быть полезным», — отметил он.
Полномочия сенатора начнут действовать со дня вступления в силу решения АКЗС. Одновременно с этим прекращаются полномочия прежнего сенатора от Заксобрания Сергея Белоусова. Он представлял краевой парламент в Совфеде с 2008 года.
Александр Романенко поздравил сенатора Зобнева и пригласил его на следующую сессию, которая состоится 28 октября.
Факты о новом созыве
- В нынешнем созыве ровно четверть депутатов (17) — женщины. В предыдущем созыве представительниц прекрасного пола было 10.
- Самому молодому депутату, Александру Волобуеву (КПРФ), — 21 год.
- Средний возраст депутатов восьмого созыва — 47 лет (седьмого созыва — 45 лет).
- 86% депутатов имеют высшее образование.