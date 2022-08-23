Александр Штебнер. Что известно о новом главе барнаульского «молодежного» комитета, и кто занимал его должность раньше

Штебнер родился 11 марта 1990 года в Табунском районе Алтайского края.
Александр Штебнер окончил Алтайский аграрный университет (АГАУ) по специальности «финансы и кредит».
Несколько лет Штебнер был замглавы «молодежного» комитета при администрации Октябрьского района.
Кроме того, занимал должность ведущего специалиста в комитете по делам молодежи Барнаула. Здесь же с мая 2021-го он работал замглавы.
С 2014 года главой комитета по делам молодежи в Барнауле был Владимир Гудков.
Ранее Гудков также занимал пост директора лицея № 2. Также в 2004-м избирался депутатом Молодежного парламента.
В 2006 году окончил Барнаульский педуниверситет по специальности «педагогика и психология».
Глава финкомитета краевой столицы Надежда Тиньгаева написала заявление на увольнение 26 июля. На этом месте она проработала с 2002 года, при пяти мэрах: Владимире Баварине, Владимире Колганове, Игоре Савинцеве, Сергее Дугине и Вячеславе Франке.
Напомним, ранее президент Владимир Путин уволил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.