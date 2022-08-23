23 августа
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Политика

Александр Штебнер. Что известно о новом главе барнаульского «молодежного» комитета, и кто занимал его должность раньше

Александр Штебнер — новый глава комитета по делам молодежи в Барнауле. Где он родился и учился, и кто занимал его пост ранее — в нашем материале.

Александр Штебнер.
Александр Штебнер.
Мэрия Барнаула.
1
Когда и где родился Штебнер?

Штебнер родился 11 марта 1990 года в Табунском районе Алтайского края.

2
Где учился Штебнер?

Александр Штебнер окончил Алтайский аграрный университет (АГАУ) по специальности «финансы и кредит».

3
Карьера: а кем работал новый глава «молодежного» комитета?

Несколько лет Штебнер был замглавы «молодежного» комитета при администрации Октябрьского района.

Кроме того, занимал должность ведущего специалиста в комитете по делам молодежи Барнаула. Здесь же с мая 2021-го он работал замглавы.

4
Кто был главой «молодежного» комитета раньше?

С 2014 года главой комитета по делам молодежи в Барнауле был Владимир Гудков.

Владимир Гудков.
Владимир Гудков.
vk.com/id14862726
5
Биография: что известно о Гудкове?

Ранее Гудков также занимал пост директора лицея № 2. Также в 2004-м избирался депутатом Молодежного парламента.

В 2006 году окончил Барнаульский педуниверситет по специальности «педагогика и психология».

6
Кто еще покинул пост?

Глава финкомитета краевой столицы Надежда Тиньгаева написала заявление на увольнение 26 июля. На этом месте она проработала с 2002 года, при пяти мэрах: Владимире Баварине, Владимире Колганове, Игоре Савинцеве, Сергее Дугине и Вячеславе Франке.

Надежда Тиньгаева.
Надежда Тиньгаева.
www. duma-barnaul.ru

Напомним, ранее президент Владимир Путин уволил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

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