Александр Штебнер. Что известно о новом главе барнаульского «молодежного» комитета, и кто занимал его должность раньше

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Карьера: а кем работал новый глава «молодежного» комитета?

Несколько лет Штебнер был замглавы «молодежного» комитета при администрации Октябрьского района.

Кроме того, занимал должность ведущего специалиста в комитете по делам молодежи Барнаула. Здесь же с мая 2021-го он работал замглавы.