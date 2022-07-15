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Политика

Путин уволил Рогозина из «Роскосмоса»

15 июля президент Владимир Путин уволил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с занимаемой должности.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
кадр из видео.

Теперь космическое ведомство возглавит вице-премьер Юрий Борисов, курировавший оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.

Рогозин с февраля 2011 по 2012 год был спецпредставителем президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны.

С 2012 по 2014 год занимал должность председателя Военно-промышленной комиссии при российском правительстве.

В марте 2012 года назначен также спецпредставителем президента по Приднестровью.

С декабря 2011 года по май 2018 года Рогозин был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления.

В 2018 году эту должность занял на тот момент замминистра обороны Юрий Борисов, а Рогозин возглавил «Роскосмос».

Ранее в СМИ сообщалось, что курирующий оборонку вице-премьер Борисов в ближайшее время покинет свой пост.

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