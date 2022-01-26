Александра Романенко переизбрали главой алтайского отделения «Единой России»

Решение о переизбрании приняли 26 января на отчетно-выборной конференции партии в Барнауле.

«В списках было две кандидатуры: действующий секретарь, председатель АКЗС Александр Романенко и уполномоченный по правам предпринимателей в крае, руководитель общественной приемной партии Андрей Осипов. За кандидатуру Романенко проголосовали большинство делегатов», — говорится в сообщении.

Примечательно, что Осипов призвал всех партийцев отдать голоса за Романенко, который возглавляет реготделение с 2016 года

Переизбранный глава в своем выступлении отметил, что перед партией стоят важные задачи. Кстати, избрали его на 5-летний срок.

«Нам нужно кардинально пересмотреть методы нашей работы. Более внимательно подходить к подбору кандидатов, которые готовы к настоящей политической конкуренции и серьезной работе. Нужно сделать больший упор на работу с людьми. „Единая Россия“ должна быть системообразующей силой в регионе», — сказал политик.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк возглавил барнаульскую «Единую Россию» и устроит ячейкам ревизию.