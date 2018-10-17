Алтайская общественница стала замминистра просвещения России

До этого Ракова возглавляла «Фонд новых форм развития образования». Фонд в частности отвечает за развитие сети детских технопарков «Кванториум».

В официальной биографии Раковой указано, что она родилась 7 апреля 1983 год в Горняке Алтайского края в семье педагога и прокурора. В 2000 году окончила барнаульскую гимназию № 74. «Уже к 15 годам являлась автором 30 теорем в области классической планиметрии», — говорится в биографии. С 1998 по 2002 годы изучала фундаментальную математику в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Также Ракова изучала сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права, издала монографию «Сравнительно-правовой анализ миграционной политики стран Евросоюза и России».

Что Ракова делала в Барнауле?

В Барнауле в 2015 году назад Ракова засветилась в громком скандале с незаконной пристройкой к дому на Ленина, 63а (напротив главного корпуса АлтГУ). Тогда барнаульцев удивила странная пристройка, состоящая из металлического каркаса и стекла. В мэрии сначала заявили, что стройка ведется по заказу Агентства стратегических инициатив, а в помещении появится представительство президента Путина. «Все будет эстетично», — заявил тогда Сергей Боженко, замначальника городского комитета по строительству и архитектуре.

Позже выяснилось, что АСИ непричастно к помещению, а вместо приемной Путина там будет частный коворкинг. После этого в мэрии заявили, что не выдавали разрешение на строительство. «О том, что АСИ является заказчиком, нам заявил Владимир Бродовой, который назвал себя представителем агентства. Однако мы провели проверку и выяснили, что Бродовой является подрядчиком строительства, а не официальным представителем АСИ», — заявил Боженко.

По информации altapress.ru, Бродовой представлял интересы Марины Раковой, которая была общественным представителем АСИ в Алтайском крае. Однако в данном проекте Ракова выступала как частное лицо. Вскоре после скандала Ракова лишилась должности общественного представителя АСИ в крае. Однако пристройка осталась, несмотря на то, что в мэрии заявляли о грядущем сносе.

Интересно, что при назначении на пост представителя АСИ у Раковой была несколько другая официальная биография. Сообщалось, что она закончила институты в Греции и Швейцарии по специальностям маркетинга и менеджмента в гостиничном бизнесе, психологии бизнеса, также изучала юриспруденцию. Работала креативным директором, соучредителем и директором в различным компаниях в секторе HoReCa (индустрия общественного питания и гостиничного хозяйства). Также Ракова говорила, что была владелицей крупной туристической компании.