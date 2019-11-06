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Политика

Алтайские депутаты Госдумы дали добро на запрет смартфонов без российского ПО

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который обязывает установку на компьютерах и телефонах программы отечественного производства. Алтайские депутаты выступили «за», следует из списков, опубликованных порталом Тайга.инфо.

Телефон.
Телефон.
СС0

Согласно законопроекту, на гаджетах должны быть установлены мобильные приложения и иные программы, ориентированные на работу с российскими пользователями.

Авторы инициативы уверены, что отечественные программы являются «более привлекательными для российских потребителей, повышают удобство использования устройств, на которых они установлены, влияют на качество использования таких устройств, повышают ценность товара для потребителя».

В поддержку законопроекта проголосовали 363 депутата, против — только 1. Из представителей Алтайского края закон поддержали все. В списке нет только Александра Терентьева («СР») и Сергея Шаргунова (отмечается, что фракция КПРФ не голосовала).

«За» выступили единороссы: Олег Быков, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор, Наталья Кувшинова и Александр Прокопьев.

Как ранее писал altapress.ru, за нарушение этого закона для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей

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