Как алтайские депутаты Госдумы проголосовали за вечную неприкосновенность Путина

По новому закону, экс-президент России получит право на неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.
То есть он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности. «А также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру», — приводит издание выдержку из документа.
Процедура снятия неприкосновенности станет сложнее. Теперь Госдума должна выдвинуть обвинение в госизмене или другом тяжком преступлении, Верховный суд — подтвердить наличие состава преступления, а Конституционный суд — утвердить порядок выдвижения обвинений.
Только после этого Совет Федерации сможет лишить экс-президента неприкосновенности. Всю процедуру нужно провести за три месяца, иначе обвинения «обнуляются».
Алтайские думцы (единороссы Олег Быков, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова и Александр Прокопьев, а также эсер Александр Терентьев) выступили «за» законопроект.
Даниил Бессарабов и Иван Лоор (оба «Единая Россия») не голосовали.
Против были только депутаты КПРФ (Алтайский край представляет Сергей Шаргунов).
Отметим, что представители ЛДПР, избранные от регионов Сибири, также присоединились к единороссам и поддержали законопроект.