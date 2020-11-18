Как алтайские депутаты Госдумы проголосовали за вечную неприкосновенность Путина

Большинством депутатов в Госдуме приняли закон о гарантиях президенту РФ после его отставки. Все единороссы от Алтайского края проголосовали «за», кроме двух, которые не голосовали в принципе, посчитала Тайга.инфо. Против выступили только коммунисты.

По новому закону, экс-президент России получит право на неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

То есть он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности. «А также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру», — приводит издание выдержку из документа.

Процедура снятия неприкосновенности станет сложнее. Теперь Госдума должна выдвинуть обвинение в госизмене или другом тяжком преступлении, Верховный суд — подтвердить наличие состава преступления, а Конституционный суд — утвердить порядок выдвижения обвинений.

Только после этого Совет Федерации сможет лишить экс-президента неприкосновенности. Всю процедуру нужно провести за три месяца, иначе обвинения «обнуляются».

«Неформальный Путин» в Барнауле. Дмитрий Будков

Алтайские думцы (единороссы Олег Быков, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова и Александр Прокопьев, а также эсер Александр Терентьев) выступили «за» законопроект.

Даниил Бессарабов и Иван Лоор (оба «Единая Россия») не голосовали.

Против были только депутаты КПРФ (Алтайский край представляет Сергей Шаргунов).

Отметим, что представители ЛДПР, избранные от регионов Сибири, также присоединились к единороссам и поддержали законопроект.