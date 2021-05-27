Алтайские депутаты отменили «день тишины» перед трехдневными выборами

По новым правилам, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 первого дня, в случае многодневного голосования.
Как уже сообщалось, на однодневных выборах «день тишины» сохраняется.
Кроме этого, теперь к агитации в интернете предъявляются такие же требования, как и к печати и другим видам и способам информирования. Дополнительные параметры этого установит Центризбирком.
Также разработчики закона предлагают увеличить избирательные фонды в три раза, чтобы повысить прозрачность и открытость кампании.
«Мы считаем, что это поможет более корректно вести избирательные кампании всем кандидатам», — подчеркнул депутат Голобородько.
По этой части у многих парламентариев возникли вопросы. Не без споров, но законопроект приняли в окончательной редакции.
Единый день голосования в России намечен на 19 сентября. В стране пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы.