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Политика

Алтайские депутаты отменили «день тишины» перед трехдневными выборами

Депутаты АКЗС на сессии 27 мая внесли изменения в краевой Кодекс о выборах, референдуме, отзыве. В частности, отменяется так называемый «день тишины» перед выборами. Поправки представил глава комитета краевого парламенте по правовой политике Денис Голобородько.

Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года.
опубликовано на lenta.ru

По новым правилам, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 первого дня, в случае многодневного голосования.

Как уже сообщалось, на однодневных выборах «день тишины» сохраняется.

Кроме этого, теперь к агитации в интернете предъявляются такие же требования, как и к печати и другим видам и способам информирования. Дополнительные параметры этого установит Центризбирком.

Также разработчики закона предлагают увеличить избирательные фонды в три раза, чтобы повысить прозрачность и открытость кампании.

«Мы считаем, что это поможет более корректно вести избирательные кампании всем кандидатам», — подчеркнул депутат Голобородько.

По этой части у многих парламентариев возникли вопросы. Не без споров, но законопроект приняли в окончательной редакции.

Единый день голосования в России намечен на 19 сентября. В стране пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы.

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