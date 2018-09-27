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Алтайские депутаты сохранили льготы тем, кто позже выйдет на пенсию

Депутаты АКЗС внесли изменения в ряд краевых законов, что позволит с 2019 года сохранить право на льготы гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет, несмотря на то, что пенсионный возраст у них еще не наступит. До этого люди были вправе претендовать на региональные льготы лишь после назначения им пенсии по старости.

Сессия депутатов АКЗС.
Сессия депутатов АКЗС.
Олег Богданов, altapress.ru

Как уже сообщал altapress.ru, часть мер соцподдержки в крае привязаны именно к пенсиям. К примеру, ветераны труда раз в месяц получают доплату по 615 рублей (то есть около 7,38 тыс. рублей в год) и 50-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Но выплаты им поступают лишь после назначения страховой пенсии по старости.

Между тем, уже с 1 января 2019 года в России начнется плавное повышение пенсионного возраста. И люди, достигшие 55 и 60 лет, эти льготы должны бы были потерять. Чтобы этого не случилось, краевые парламентарии на сессии 27 сентября внесли изменения в краевые законы.

Что изменилось?

Остаются все прежние критерии для получения льгот, кроме одного: назначение пенсии (в ряде случае это пожизненное содержание). Поддержку льготники смогут получать по достижении 55−60 лет (соответственно, женщины и мужчины), требование о назначении пенсии исключается.

Александр Романенко,
председатель АКЗС:

С 1 января 2019 года мы сохраняем меры социальной поддержки, которые мы оказываем в регионе ветеранам труда, специалистам ветеринарии, работникам культуры, здравоохранения, образования, которые проживают и работают в сельской местности.

Также мы сохраняем льготы, связанные с уплатой транспортного налога (нулевая ставка по транспортному налогу для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. — Прим. altapress.ru). Все эти льготы будут получать не по факту выхода на пенсию, а по возрасту: мужчины по достижении 60 лет, женщины — по достижении 55 лет.

Ранее в ПФР сообщали, что из-за повышения возраста выхода на заслуженный отдых в следующем году не выйдут на пенсию около 36−37 тыс. человек. Правда, какая часть из них будет претендовать на льготы, пока неизвестно.

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