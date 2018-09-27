Алтайские депутаты сохранили льготы тем, кто позже выйдет на пенсию

Депутаты АКЗС внесли изменения в ряд краевых законов, что позволит с 2019 года сохранить право на льготы гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет, несмотря на то, что пенсионный возраст у них еще не наступит. До этого люди были вправе претендовать на региональные льготы лишь после назначения им пенсии по старости.

Как уже сообщал altapress.ru, часть мер соцподдержки в крае привязаны именно к пенсиям. К примеру, ветераны труда раз в месяц получают доплату по 615 рублей (то есть около 7,38 тыс. рублей в год) и 50-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Но выплаты им поступают лишь после назначения страховой пенсии по старости.

Между тем, уже с 1 января 2019 года в России начнется плавное повышение пенсионного возраста. И люди, достигшие 55 и 60 лет, эти льготы должны бы были потерять. Чтобы этого не случилось, краевые парламентарии на сессии 27 сентября внесли изменения в краевые законы.

Что изменилось?

Остаются все прежние критерии для получения льгот, кроме одного: назначение пенсии (в ряде случае это пожизненное содержание). Поддержку льготники смогут получать по достижении 55−60 лет (соответственно, женщины и мужчины), требование о назначении пенсии исключается.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

С 1 января 2019 года мы сохраняем меры социальной поддержки, которые мы оказываем в регионе ветеранам труда, специалистам ветеринарии, работникам культуры, здравоохранения, образования, которые проживают и работают в сельской местности. Также мы сохраняем льготы, связанные с уплатой транспортного налога (нулевая ставка по транспортному налогу для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. — Прим. altapress.ru). Все эти льготы будут получать не по факту выхода на пенсию, а по возрасту: мужчины по достижении 60 лет, женщины — по достижении 55 лет.

Ранее в ПФР сообщали, что из-за повышения возраста выхода на заслуженный отдых в следующем году не выйдут на пенсию около 36−37 тыс. человек. Правда, какая часть из них будет претендовать на льготы, пока неизвестно.