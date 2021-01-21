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Политика

Алтайские депутаты планируют разрешить митинги в ТРЦ и на рынках

С 10 января в силу вступил федеральный закон, уточняющий порядок проведения собраний, митингов, демонстраций и прочих акций. Депутаты Алтайского края также внесут в региональный закон соответствующие изменения, сообщили в пресс-службе АКЗС.

Барнаульские комсомольцы 7 ноября.
Барнаульские комсомольцы 7 ноября.
https://vk.com/komsomol22

Речь идет об уточнении сроков подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (день подачи уведомления в администрацию не будет учитываться), а также перечень мест, где разрешены акции.

Например, из списка запрещенных локаций вычеркнут торговые и развлекательные центры, рынки и участки, прилегающие к жилым домам.

Кроме этого, планируется отменить запрет на проведение митингов на территориях, располагающихся ближе 50 метров от железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов и речных портов.

Поправки рассмотрят на сессии АКЗС, которая пройдет 28 января.

Ранее депутаты уже смягчали закон о митингах. Это потребовалось после того, как жители Самарской области пожаловались в Конституционный суд на запрет устраивать митинги и пикеты рядом с образовательными, медицинскими и другими организациями.

В документе оговаривалась норма — не ближе 150 метров. Парламентарии практически единогласно проголосовали за то, чтобы отменить эту ограничительную норму.

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