Маткапитал, митинги и дичь. Какие законы приняли алтайские депутаты после каникул

Депутаты алтайского Заксобрания 27 августа собрались на первую после летних каникул сессию. Какие законы они приняли, почему к главной защитнице детей на Алтае возникла масса вопросов и как дела с дичью в регионе — в материале altapress.ru.

Сессия снова прошла в онлайн формате: часть парламентариев находилась в большом зале АКЗС, остальные распределились по площадкам и принимали участие дистанционно в режиме видеосвязи.

Всего в сессии приняли участие 63 депутата, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, приглашенные члены правительства и другие.

Маткапитал на газ

Один из главных законопроектов, который рассмотрели на 46-ой сессии, касается изменений в закон о материнском капитале.

Их, по словам председателя АКЗС Александр Романенко, ждут многие молодые семьи в Алтайском крае.

«Мы продлили действие регионального материнского капитала еще на пять лет», — сказал он.

Над поправками усердно работали представители двух парламентских фракций. Всего за 9 лет с принятия самого закона в него 7 раз вносили изменения.

Теперь региональный маткапитал можно потратить на газификацию, но при нескольких условиях. Жилье должно быть в Алтайском крае, а его газификация проведена после 1 января 2021 года.

«Возможность подключиться к газопроводу на сегодня есть в 4 городах (Барнауле, Бийске, Белокурихе, Новоалтайске) и 12 районах региона, и сумма маткапитала, 55 тысяч рублей — это хорошее подспорье», — сообщила председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Татьяна Ильюченко. Анна Зайкова

Также депутаты позаботились о том, чтобы семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могли расходовать выплату на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации в случае, когда это рекомендуется индивидуальной программой реабилитации.

Воспользоваться этим можно, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка, в связи с появлением которого возникло право на материнский капитал.

Право на митинги

Депутаты смягчили закон о митингах. Это потребовалось после того, как жители Самарской области пожаловались в Конституционный суд на запрет устраивать митинги и пикеты рядом с образовательными, медицинскими и другими организациями.

В документе оговаривалась норма — не ближе 150 метров.

Одиночный пикет с требованием «Барнаулу — достойного мэра». Altapress.ru.

В законе Алтайского края похожий пункт тоже был. Действовало ограничение на проведение акций в детских, образовательных, культовых, медицинских организациях, на детских площадках, иных местах, предназначенных для массового пребывания несовершеннолетних, и на территориях, располагающихся ближе 50 метров от них.

Конституционный суд пришел к выводу, что такой запрет нарушает права людей на публичные акции.

Депутаты практически единогласно проголосовали за то, чтобы отменить эту ограничительную норму.

Это небольшой шаг к расширению конституционных прав граждан, отметил глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Он предложил внести протокольную запись, чтобы провести ревизию всего краевого закона о митингах на «конституционность».

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Александр Молотов. Анна Зайкова

Депутаты предложение тоже поддержали.

Охотники и дичь

Охотники Алтайского края, которые зарегистрированы в государственном охотореестре, теперь смогут получить право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях наравне с арендаторами охотоугодий и госинспекторами.

Принимая изменения в закон, депутаты подискутировали о дичи. По оценке Владислава Вакаева («Справедливая Россия»), за последние 20 лет в лесах Алтайского края катастрофически снизилась численность животных и птиц.

Он предложил подумать о введении временного моратория на некоторые виды охоты, чтобы дать дичи отдохнуть и восстановиться.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Сергей Писарев. Анна Зайкова

Сергей Писарев («Единая Россия»), директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», также не остался в стороне от «животной» темы.

«Последствия охоты я буду ощущать в сентябре, когда в наш зоопарк начнут везти подстреленных лис, лебедей и барсуков. Охотники, к сожалению, бьют все что шевелится и летает. Это серьезная проблема. Ситуация просто катастрофическая», — отметил Писарев.

Владимир Семенов (ЛДПР) предложил возрождать охотообщества, где воспитывалась культура охоты и назначались поручители.

Противоположный взгляд на ситуацию высказал Юрий Астанчик (КПРФ). Он считает, что недостатка животных в охотоугодьях нет.

«У нас в Алтайском крае стаи журавлей такие, что вытаптывают целые поля. Бобры перегородили все реки. Медведи уже просят милостыню на дорогах. По дичи и по всему — у нас всего предостаточно», — заключил он.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Юрий Астанчик. Анна Зайкова

Счетчики в счет капремонта

В перечень услуг, которые будут оплачиваться за счет фонда капремонта, включили установку общедомовых счетчиков в многоквартирных домах. Соответствующие изменения в региональный закон приняли без единого голоса «против».

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Кроме того, средства фонда могут использоваться для оплаты разработки проектной документации, строительного контроля и прочих подобных услуг.

Почетное звание

Администрация Барнаула направила пакет документов в АКЗС, чтобы присвоить столице края почетное звание «Город трудовой доблести».

Депутаты одобрили это предложение и теперь его направят президенту России Владимиру Путину.

Глава города Вячеслав Франк назвал это решение судьбоносным и очень важным для барнаульцев.

Глава фракции КПРФ Мария Прусакова обвинила администрацию в паразитировании на «славном советском прошлом», но поблагодарила чиновников за кропотливую работу с архивными документами.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Мария Прусакова. Анна Зайкова

Коллеги посоветовали не политизировать эту тему.

Также в процессе обсуждения вопроса зашла речь о возвращении конструкции «Барнаул орденононсный». Глава города пообещал, что ее восстановят.

В ответе за детей

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева представила свой доклад о деятельности в 2019 году. Это был первый год ее работы.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Ольга Казанцева. Анна Зайкова

Ознакомившись с докладом и заслушав краткие тезисы, депутаты начали задавать вопросы. Претензии к работе детского омбудсмена возникли у представителей всех парламентских партий.

Первым высказался Владимир Попов (КПРФ). Он вспомнил криминальную историю в частном детском саду «Happy Baby» и поинтересовался, знакома ли с ситуацией Ольга Казанцева, идет ли проверка того, почему детсад продолжает работать и в нем всего лишь сменили директора.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Владимир Попов. Анна Зайкова

Омбудсмен ответила, что этот вопрос относится к полномочиям правоохранительных органов, а дополнительные проверки были невозможны, потому что детский сад не государственный.

Мария Прусакова отметила «очень чиновничий» подход Казанцевой к работе и посоветовала ей стать «адвокатом каждого ребенка».

Эту позицию поддержал Александр Лазарев. Он рекомендовал уполномоченному не сосредотачиваться на регистрации данных, а заниматься профилактикой и искать причины происшествий с детьми, теснее взаимодействовать с другими структурами, создать совет с ведущими специалистами.

«Просто выполнять объем работы недостаточно. Если такой отчет будет в будущем году, то будут проблемы», — заключил он.

Сергей Писарев, в прошлом директор школы, сказал, что педагогическое сообщество и родители не находят в Ольге Казанцевой «доброго и хорошего отношения», которое «должно излучаться от уполномоченного».

«Я хочу вас убедительно попросить измениться. Работайте с детьми по-доброму, откройте душу, как это делает российский уполномоченный по правам ребенка (Анна Кузнецова, — прим. ред.)», — посоветовал Писарев.

Многие из депутатов присоединились к рекомендациям, отметив, что омбудсмен должен «услышать боль ребенка и пропустить ее через свое сердце».

На защиту Казанцевой встал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Он сказал, что его коллега «очень много на себя берет», выполняя иногда функции правоохранителей, опеки и так далее.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Борис Ларин. Анна Зайкова

В итоге доклад приняли, но посоветовали Ольге Казанцевой сделать выводы.

Следующая сессия АКЗС пройдет 24 сентября. Спикер краевого парламента Александр Романенко выразил надежду, что она состоится в очном формате.

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