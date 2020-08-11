В Алтайском крае хозяев лающих собак предлагают наказывать рублем

К депутатам неоднократно поступали жалобы от жильцов как многоквартирных, так и в индивидуальных домов, по поводу лая, воя и прочего шума домашних животных, особенно ночью. Но в законе «О тишине» нет норм о шуме животных и ответственности владельцев.

Депутаты проанализировали, как реализуются положения аналогичных законов Воронежской, Магаданской, Омской, Самарской областей, Забайкальского края. В них прописано, что лай, вой и другой шум относится к числу действий, нарушающих тишину и покой граждан.

«Предлагаем уточнить нормы закона „Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края“. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, будет отнесено непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя и другого шума, исходящего от животного, влекущего нарушение тишины и покоя граждан. Внесение изменений в действующий закон не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета», — цитирует Осипова пресс-служба АКЗС.

Свои предложения и замечания к законопроекту до 4 сентября можно направить в комитет АКЗС по правовой политике по электронной почте: prav@akzs.ru или по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 81, каб. 312. Их предлагается оформить в виде специальной таблицы.

Ранее сообщалось, что в обновленный Кодекс об административных правонарушениях включат статью об ответственности за нарушение покоя с 23:00 до 07:00 утра. Такая формулировка позволит привлечь к ответственности тех, кто оставляет в квартире собаку, которая громко лает и мешает соседям.