Россиян будут штрафовать за «неисправных» собак, лающих по ночам

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение покоя с 23:00 до 07:00 утра, сообщает URA.RU .

Минюст РФ принял решение, что россиян следовало бы штрафовать за лающую собаку и неисправную автосигнализацию.

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минюсте уточнили, что такая формулировка позволит привлечь к ответственности, к примеру, тех, кто оставляет надолго собаку в квартире, которая громко лает и мешает соседям.

Также смогут наказать граждан, которые, что примечательно, не выключают на ночь автосигнализацию.

В силу новый кодекс вступит 1 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, есть и положительный аспект: большинство штрафов в России можно будет оплатить со скидкой 50% — это позволит новый кодекс по делам об административных правонарушениях.