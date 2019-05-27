СК закончил расследование громкого дела об издевательствах в барнаульском детсаду

Следователи собрали неопровержимые доказательства причастности директора и воспитателей к истязаниям малышей. В числе доказательств видео, показания свидетелей, данные более 30 видео-технических, технических и комплексных судебно-медицинских судебных экспертиз.
Прокурор утвердил обвинительное заключение.
Что произошло в Happy Baby?
Известно, что в 2014 году директор частного детского сада взяла на работу воспитателей, с которыми не заключила трудовые договоры и не разъяснила их права и обязанности, в том числе по охране жизни и здоровья малолетних детей.
С июня 2017 по апрель 2018 года педагоги неоднократно причиняли малышам возрастом от 2 до 6 лет физические и нравственные страдания. Воспитатели оставляли детей в темных комнатах, накрывали с головой одеялом. Директор детского сада об этом знала, однако никаких мер не предпринимала.
Всего пострадали 15 воспитанников.
Как писал altapress.ru, в 2018 году родители воспитанников создали инициативную группу в защиту учреждения.