Почему десятки родителей вступились за воспитательницу барнаульского детсада, которую обвиняют в избиении детей

Родители воспитанников барнаульского частного детского сада Happy Baby, сотрудницу которого обвиняют в избиении детей, создали инициативную группу в защиту учреждения. В нее вошли 50 человек. Как рассказала altapress.ru одна из активисток и юрист Наталья Вишневская, они встретились с зампрокурора края и побывали в краевом СКР, где выслушали их позицию.

С чего все началось

В апреле мама 3-летнего воспитанника детского сада Юлия Пустовитенко случайно увидела, как ее ребенка тащат по коридору. Она сразу пожаловалась заведующей и потребовала показать записи с камер наблюдения. Когда их посмотрели, выяснилось, что это далеко не единственный факт грубого обращения с детьми, рассказывала потерпевшая СМИ.

«Детей могли на 40 минут закрыть в темном туалете. Я просмотрела записи в общей сложности трех недель. За это время я сняла практически 50 эпизодов, на них только девять раз малыши были заперты», — рассказывала Юлия «КП на Алтае». Эти записи она отнесла в СКР.

Против воспитателя сначала возбудили дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а после того, как потерпевшие побывали на приеме у председателя СКР Александра Бастрыкина, переквалифицировали на более тяжкую статью — 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В отношении директора учреждения сначала выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а после того же приема обвинили ее по той же 238-й статье.

Зачем посадили в СИЗО?

Уволенная воспитательница Татьяна Нагих и заведующая Елена Воротникова сейчас находятся под домашним арестом. Воспитатель до этого два месяца провела в СИЗО. При этом Татьяне Нагих запретили прогулки и долго не разрешали видеться с маленьким внуком. Активисты считают, что меры пресечения не соответствуют тяжести вины женщин.

Наталья Вишневская,

юрист детсада:

У детей нет ни физических, ни психических травм. И сейчас, если рассуждать объективно, люди должны сесть на шесть лет за то, что ребенок получил «поджопник». Мы действительно не уверены, что они отделаются условным наказанием. Потому что даже представить не могли, что воспитателя посадят в СИЗО.

Дети. Карандаши. Детский сад. СС0.

Инициативная группа считает, что потерпевшие просят не тщательного расследования, а хотят просто побыстрее посадить обвиняемых. К примеру, они обращались к следствию с ходатайством о том, чтобы женщин заключили под стражу.

Несколько свидетелей, которых приглашали в СКР на допросы в разное время, видели поблизости от помещения, где проходили разговоры, маму одного из потерпевших детей. Они думают, что женщина могла слышать содержание их бесед со следователем.

Почему активистов не устраивает видео

Главное доказательство, которое есть в арсенале следователей — это видеозаписи фактов грубого обращения воспитательницы с детьми. Некоторые случаи активисты не отрицают (например, шлепки), но к ряду других у них есть вопросы.

Наталья Вишневская,

юрист детсада:

Есть кадр, где ребенок падает на пол — и там не видно, что воспитатель его толкнула. Возможно, он запнулся сам. К тому же после падения мальчик хохочет, привлекает к себе внимание. Но следствие это по-другому интерпретирует. В другом кадре воспитатель дергает стул, потому что ребенок уронил стакан с компотом. Это правоохранители тоже считают жестоким обращением.

Обвиняемые отрицают, что детей могли запирать в темных комнатах. Таких комнат в этом детском саде в принципе нет, говорят сотрудники учреждения. Кроме того, инициативная группа возмущена тем, что видеозапись до сих пор не прошла экспертизу на предмет монтажа. Да и получена она была из рук потерпевшей, а не изъята из детского сада, как положено.

Наталья Вишневская,

юрист детсада:

После просмотра видеозаписей потерпевшая Юлия Пустовитенко попросила диск с ними для копирования. Заведующая его предоставила. Юлия вместе со своими программистами полдня пыталась снять копию. В итоге нам сообщили, что все данные с нашего диска стерлись. Они попросили его для того, чтобы отправить в Москву и восстановить запись. Видимо, так и сделали. Но записи оказались не по отдельности, как были, а порезаны, склеены и, скорее всего, ускорены.

Таким образом, говорят родители из инициативной группы, оригиналы оказались безвозвратно утрачены, а свидетелям показывают смонтированное потерпевшей видео. А увеличенная, по их мнению, скорость видео дает ложное впечатление о резкости движений и грубом обращении с ребенком.

Детский сад. Песочница. СС0

Из коллективного обращения родителей:

На основании видеоматериалов, не прошедших экспертизу, следователи навязывали свидетелям статус потерпевших. Тем, кто отзывался об учреждении исключительно положительно, говорили, что их показания не представляют интереса для следствия.

Виновата ли директор?

Директор учреждения водила своего ребенка к той же воспитательнице, не подозревая, что женщина может грубо обращаться с детьми. Если бы она предполагала такое отношение, то сразу разобралась бы в ситуации, считает Наталья Вишневская.

После служебной проверки воспитательницу уволили. Родителей дошкольников звали на внеочередные собрания, где отчитывались о происходящем, старались строить диалог. В конечном итоге директор учреждения извинилась перед всеми за случившееся, рассказывают члены инициативной группы.

Наталья Вишневская,

юрист детсада:

Мы шли на любые уступки, всячески способствовали рассмотрению дела, и все равно женщины оказались под арестом. Почему? Какую опасность для общества они представляют? Я считаю, что мера ответственности для обеих завышена, а в действиях директора учреждения вообще нет ничего, что составляет уголовную ответственность.

В детском саду. СС0

Группа активистов не настаивает на том, чтобы женщин оправдали. Они хотят «объективного и адекватного» расследования.

Наталья Вишневская,

юрист детсада:

Следствие должно вестись объективно, не только с точки зрения потерпевшей. Допросить нужно свидетелей с обеих сторон. Видеозапись необходимо исследовать на предмет монтажа, а показывать ее до этого свидетелям, я считаю, нельзя. Все сомнительные моменты должны трактовать в пользу воспитателя и с учетом мнения психолога.

Детский сад продолжают посещать 60 воспитанников, говорят члены инициативной группы. И родители, и дети остаются довольны работой учреждения. Их коллективное обращение в региональном СКР и прокуратуре приняли.

Факт

Стоимость посещения детского сада Happy Baby составляет 19 тыс. рублей в месяц.