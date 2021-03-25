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Политика
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Алтайские депутаты приняли закон о запрете энергетиков

В Алтайском крае планируется запретить розничную продажу безалкогольных энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, детям и подросткам. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии АКЗС 25 марта.

Александр Лазарев и энергетик.
Александр Лазарев и энергетик.
пресс-служба АКЗС

Основными тонизирующими компонентами в энергетиках являются кофеин синтетического происхождения, природные биологически активные вещества и витамины, рассказал глава комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

Обычно содержание кофеина в банке энергетика превышает допустимый для человека суточный объем, поэтому избыточное потребление особенно для молодого поколения должно быть ограничено, считает Лазарев.

Позиции депутатов разделились. Например, единоросс Вадим Смагин, возглавляющий Бочкаревский пивоваренный завод, заявил, что ни в России, ни за рубежом нет ни одного заключения о вреде энергетиков и даже пригласил коллег на предприятие, где расскажет как и из чего производятся эти напитки.

Вадим Смагин.
Вадим Смагин.
пресс-служба АКЗС

В итоге депутаты договорились созвать расширенную рабочую группу и детально обсудить законопроект перед вторым чтением.

«Позиции у всех депутатов однозначные — детям и родителям нужно рекомендовать ограничить употребление этих опасных для здоровья напитков. Но запрещать ли продажу или ограничиться разъяснениями — здесь мнения разделились. Мы еще раз обратимся к родителям и педагогам, общественности и Молодежному парламенту. Важно принять законопроект, который работал бы в части сохранения здоровья несовершеннолетних, но и не ограничивал права», — прокомментировал спикер парламента Александр Романенко.

Что касается зажигалок, то речь идет о тех, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также о заправочных баллонах к ним любой емкости.

Напомним, 6 февраля 202 года в Новоалтайске девочка подросток погибла, когда вдыхала газ для зажигалок.

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