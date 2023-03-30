30 марта
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Политика

Алтайские депутаты разрешили использовать электронное голосование на выборах

Депутаты АКЗС ввели возможность применения на выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Алтайском крае.

Набор номера на смартфоне.
Набор номера на смартфоне.
Фото: Freepic, автор jannoon028.

Возможность применения ДЭГ на выборах появилась после принятия на 18 сессии АКЗС регионального закона «О внесении изменений в Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах».

Мнения депутатов по этому законопроекту разделились. Так, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС Денис Голобородько заявил, что изменения связаны с изменением федерального законодательства.

В свою очередь депутаты-коммунисты обратили внимание на проблему организации процедуры наблюдения при ДЭГ.

За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов (фракции «Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России»), против — 21 депутат от КПРФ, воздержались три депутата СРЗП.

Ранее председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова оценила возможность применения ДЭГ на ближайших выборах.

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