Кликнуть губернатора. Будет ли применяться электронное голосование на выборах главы Алтайского края

По словам Ирины Акимовой, у жителей края повышается техническая подкованность и уровень владения различными гаджетами. Тем не менее, в Алтайском крае вопрос применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пока не рассматривается.
Возможность использования ДЭГ на губернаторских выборах в Алтайском края краевой избирком будет обсуждать и согласовывать с Центризбиркомом лишь ближе к осени.
Также Акимова заявила, что ДЭГ — это всего лишь способ голосования, и даже в случае применения, выборы в традиционном формате никто отменять не собирается.
Ранее стало известно, какие выборы ожидают жителей региона в 2023 году.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!