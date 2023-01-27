27 января
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Политика

Кликнуть губернатора. Будет ли применяться электронное голосование на выборах главы Алтайского края

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова во время пресс-конференции заявила, что ведомство будет согласовывать возможность дистанционного электронного голосования на выборах ближе к осени.

Ирина Акимова
Ирина Акимова
Павел Запруднов

По словам Ирины Акимовой, у жителей края повышается техническая подкованность и уровень владения различными гаджетами. Тем не менее, в Алтайском крае вопрос применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пока не рассматривается.

Возможность использования ДЭГ на губернаторских выборах в Алтайском края краевой избирком будет обсуждать и согласовывать с Центризбиркомом лишь ближе к осени.

Также Акимова заявила, что ДЭГ — это всего лишь способ голосования, и даже в случае применения, выборы в традиционном формате никто отменять не собирается.

Ранее стало известно, какие выборы ожидают жителей региона в 2023 году.

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